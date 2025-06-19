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  • 19.06.25, 08:36

Жилье за год подорожало на 4,6%

Цены на дома в последнее время растут значительно быстрее, чем дорожают квартиры.
По сравнению с концом прошлого года не изменились только цены на таллиннские квартиры.
  • По сравнению с концом прошлого года не изменились только цены на таллиннские квартиры.
  • Foto: Andras Kralla
По сравнению с последним кварталом прошлого года, в первом квартале 2025 года цены на квартиры выросли на 1,8%, а на дома — на 5,4%.
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