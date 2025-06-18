Мадис Мюйр прибыл в суд. Принесение присяги, однако, откладывается

Инвестировавший в стартапы Мадис Мюйр, инвестиционная компания которого Müüri Tall была признана неплатежеспособной в начале марта, уже несколько месяцев скрывается от банкротного управляющего. В среду Мюйр должен был явиться на заседание по делу о банкротстве своей фирмы, однако он этого не сделал.
Стартап FleetFox, предоставляющий услуги автомойки и ухода за автомобилями, готовится к новому раунду финансирования. Однако условия, на которых могут быть предоставлены инвестиции, вызвали возмущение ведущего инвестора Мадиса Мюйра, который выступает от имени малых акционеров стартапа.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.