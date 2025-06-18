Инвестор в испанскую недвижимость обеспокоен новыми правилами
В апреле в туристическое законодательство Испании были внесены важные изменения — условия получения туристической лицензии, необходимой для предоставления услуг краткосрочной аренды, стали еще более неудобными.
По словам Рено Раскалла, который уже 17 лет сдает в аренду квартиры на солнечном побережье Испании, новые правила направлены на ограничение и регулирование доходов владельцев недвижимости. На фото: Раскалл и его деловой партнер Грете Рехтла.
Foto: Liis Treimann
Борьба за сокращение числа туристов в Испании становится все активнее. Еще более серьезной ситуация выглядит для инвесторов, ориентирующихся на арендную доходность. С апреля этого года в Испании вступили в силу новые правила, в результате которых роль квартирных товариществ в предоставлении краткосрочной аренды стала еще больше, а сам процесс — еще обременительнее.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Банки отмечают признаки охлаждения инвестиций в испанскую недвижимость, однако местный эксперт Герди Арст оценивает ситуацию с точностью до наоборот – спрос превышает предложение, а цены продолжают расти.
Индрек Шталь, около десяти лет назад продавший дело своей жизни – компанию Bastion, уже более 20 лет владеет недвижимостью в Испании и знает рынок изнутри. Возможно, даже слишком хорошо, поскольку видит и множество поводов для критики.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в понедельник, что страна намерена повысить налоги для владельцев квартир, сдаваемых в аренду для отдыха, чтобы они платили налоги как предприятия, передает Reuters.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.