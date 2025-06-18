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  • 18.06.25, 18:16

Инвестор в испанскую недвижимость обеспокоен новыми правилами

В апреле в туристическое законодательство Испании были внесены важные изменения — условия получения туристической лицензии, необходимой для предоставления услуг краткосрочной аренды, стали еще более неудобными.
По словам Рено Раскалла, который уже 17 лет сдает в аренду квартиры на солнечном побережье Испании, новые правила направлены на ограничение и регулирование доходов владельцев недвижимости. На фото: Раскалл и его деловой партнер Грете Рехтла.
  • По словам Рено Раскалла, который уже 17 лет сдает в аренду квартиры на солнечном побережье Испании, новые правила направлены на ограничение и регулирование доходов владельцев недвижимости. На фото: Раскалл и его деловой партнер Грете Рехтла.
  • Foto: Liis Treimann
Борьба за сокращение числа туристов в Испании становится все активнее. Еще более серьезной ситуация выглядит для инвесторов, ориентирующихся на арендную доходность. С апреля этого года в Испании вступили в силу новые правила, в результате которых роль квартирных товариществ в предоставлении краткосрочной аренды стала еще больше, а сам процесс — еще обременительнее.
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