Назад 28.07.25, 14:13 Любимые эстонцами шоколадные плитки станут меньше Осенью компания Fazer уменьшит размер нескольких видов своих шоколадных плиток: молочный шоколад, темный шоколад, белый молочный шоколад, а также шоколад Avec и кондитерский шоколад будут выпускаться в плитках по 180 граммов вместо прежних 200 грамм, передает Yle.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Ранее в этом году сообщалось, что уменьшатся в размере и плитки шоколада Marabou: упаковки по 185-200 граммов теперь стали 160-граммовыми, а 100-граммовые плитки – 90-граммовыми.

Производитель шоколада Marabou, компания Mondelez Finland, тогда поясняла, что размер плитки пришлось уменьшить из-за резкого подорожания какао.

Рост цен связан с неблагоприятными погодными условиями, особенно в Западной Африке, где производится большая часть мирового какао.