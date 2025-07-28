Любимые эстонцами шоколадные плитки станут меньше

Осенью компания Fazer уменьшит размер нескольких видов своих шоколадных плиток: молочный шоколад, темный шоколад, белый молочный шоколад, а также шоколад Avec и кондитерский шоколад будут выпускаться в плитках по 180 граммов вместо прежних 200 грамм, передает Yle.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Ранее в этом году сообщалось, что уменьшатся в размере и плитки шоколада Marabou: упаковки по 185-200 граммов теперь стали 160-граммовыми, а 100-граммовые плитки – 90-граммовыми.
Производитель шоколада Marabou, компания Mondelez Finland, тогда поясняла, что размер плитки пришлось уменьшить из-за резкого подорожания какао.
Рост цен связан с неблагоприятными погодными условиями, особенно в Западной Африке, где производится большая часть мирового какао.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В полдень у торгового центра в Валка минимум половина машин с эстонскими номерами, но почему-то люди не выходят из латвийского магазина с ломящимися от товаров тележками.
Число краж стремительно растет, особенно в продуктовых магазинах и секторе промышленных товаров. Все более умелые и организованные группы воров наносят торговцам серьезный ущерб и вынуждают их постоянно совершенствовать меры безопасности.
Оборот работающего в Кейла какао-бизнеса вырос более чем вдвое – до 170 млн евро. При этом поступившая из России выручка за год увеличилась более чем на 70 млн евро.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).