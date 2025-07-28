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  • 28.07.25, 14:13

Любимые эстонцами шоколадные плитки станут меньше

Осенью компания Fazer уменьшит размер нескольких видов своих шоколадных плиток: молочный шоколад, темный шоколад, белый молочный шоколад, а также шоколад Avec и кондитерский шоколад будут выпускаться в плитках по 180 граммов вместо прежних 200 грамм, передает Yle.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Ранее в этом году сообщалось, что уменьшатся в размере и плитки шоколада Marabou: упаковки по 185-200 граммов теперь стали 160-граммовыми, а 100-граммовые плитки – 90-граммовыми.
Производитель шоколада Marabou, компания Mondelez Finland, тогда поясняла, что размер плитки пришлось уменьшить из-за резкого подорожания какао.
Рост цен связан с неблагоприятными погодными условиями, особенно в Западной Африке, где производится большая часть мирового какао.

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