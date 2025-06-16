Продуктовые магазины заполонили воры: крадут и дети, и пенсионеры
Число краж стремительно растет, особенно в продуктовых магазинах и секторе промышленных товаров. Все более умелые и организованные группы воров наносят торговцам серьезный ущерб и вынуждают их постоянно совершенствовать меры безопасности.
Из десяти магазинных воров четверо – это разовые нарушители, а шестеро совершают кражи систематически.
Foto: Julia-Maria Linna
Руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Андерс Алланди пояснил, что чем активнее в магазинах внедряются кассы самообслуживания и аналогичные системы покупок, тем выше вероятность, что кто-то случайно не оплатит какой-либо товар.
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