Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,22%307,38
  • OMX Riga−0,48%871,29
  • OMX Tallinn0,28%2 052,28
  • OMX Vilnius−0,33%1 207,15
  • S&P 500−1%5 783,39
  • DOW 30−0,82%41 516,76
  • Nasdaq −1,31%18 677,47
  • FTSE 100−0,58%8 688,14
  • Nikkei 2250,47%37 160,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • OMX Baltic−0,22%307,38
  • OMX Riga−0,48%871,29
  • OMX Tallinn0,28%2 052,28
  • OMX Vilnius−0,33%1 207,15
  • S&P 500−1%5 783,39
  • DOW 30−0,82%41 516,76
  • Nasdaq −1,31%18 677,47
  • FTSE 100−0,58%8 688,14
  • Nikkei 2250,47%37 160,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • 23.05.25, 14:57

В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль

Оборот работающего в Кейла какао-бизнеса вырос более чем вдвое – до 170 млн евро. При этом поступившая из России выручка за год увеличилась более чем на 70 млн евро.
Руководители и владельцы Panamir Александр Вийнер (слева) и Кирилл Горлач.
  • Руководители и владельцы Panamir Александр Вийнер (слева) и Кирилл Горлач.
  • Foto: Liis Treimann
«Мы работаем и стараемся, прикладываем усилия, – сказал руководитель Panamir и один из владельцев компании Александр Вийнер. – Просто стоимость какао на мировом рынке очень сильно выросла, отсюда и рост нашего бизнеса».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 20.11.24, 08:48
Горько-сладкая история успеха шоколадного рая в Кейла. «Бизнес в целом – вкусный»
Возле фабрики в Кейла ощущается сильный запах какао. Ноябрьская грязь, на вид напоминающая шоколад, идеально погружает нас в тему. Невнимательный взгляд может принять рассыпавшиеся при разгрузке какао-бобы за обычные камушки.
Новости
  • 20.09.24, 08:10
Лидер ТОПа пищевой промышленности ждет сложного года, но увеличил продажи в России и расширяется в Европе
Производитель какао Panamir показал хорошие результаты в прошлом году и, видимо, улучшит их в 2024-м, несмотря на то, что основными рынками сбыта для него остаются Россия и Беларусь. Но следующий год будет непростым из-за роста цен на сырье.
Новости
  • 02.06.24, 14:54
Производитель какао увеличил продажи в Россию и Беларусь
Компания Panamir, производящая какао и продающая какао-бобы, в прошлом году значительно увеличила оборот, прибыль компании выросла более чем вдвое.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.

Самые читаемые

1
Новости
  • 21.05.25, 08:28
«Это катастрофа»: на предприятия хотят повесить обязанность заплатить водопроводным фирмам 200 млн евро
2
Новости
  • 22.05.25, 13:48
Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции
3
Новости
  • 21.05.25, 06:00
Собственница старинной усадьбы на Эндла мечтает продать ее Олегу Осиновскому
4
Новости
  • 21.05.25, 17:41
В Таллинне закрывается известная сеть кафе
5
Новости
  • 21.05.25, 16:49
Elektrilevi готовит заявку на еще более масштабное повышение цен
6
Новости
  • 22.05.25, 08:49
Едва не обанкротившийся бизнес вырос за пять лет в 14 раз. «Мы хотим стать больше, чем Kalev»

Последние новости

Новости
  • 23.05.25, 17:01
Лакс: мелкими, но устойчивыми шажками мы движемся в верном направлении
Анри Лакс раскрывает секрет успеха Hepsor
Mнения
  • 23.05.25, 16:34
Делов-то: правительство заседает в Нарве, танкер в плену, Калле Лаанет под подозрением
Новости
  • 23.05.25, 16:24
Трамп хочет ввести 50% пошлины на товары из ЕС
Новости
  • 23.05.25, 16:05
Буи преткновения: пограничники Эстонии и России не пришли к согласию
Новости
  • 23.05.25, 15:46
Прийт Конго: сильное давление на цены привело к убыткам многих ИТ-компаний
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
Новости
  • 23.05.25, 14:01
Кусти Сальм – о ракете Frankenburg: «Мы плаваем в неизведанных водах»
Новости
  • 23.05.25, 13:00
Министр инфраструктуры: на дороги будет выделено больше денег

Сейчас в фокусе

Андрес Сутть и Кристен Михал рассказывают о том, что ждет эстонскую энергетику.
Новости
  • 22.05.25, 13:48
Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции
По словам предпринимателя Райдо Кереме, всевозможные энергетические воды и витаминные напитки стали модным трендом. «Если раньше было всего несколько брендов, то теперь создаётся впечатление, что каждый, у кого нет идей в жизни, решает заняться выпуском собственного витаминного напитка».
Новости
  • 22.05.25, 08:49
Едва не обанкротившийся бизнес вырос за пять лет в 14 раз. «Мы хотим стать больше, чем Kalev»
Строительство спа-отеля в Уускюла.
Подсказка
  • 22.05.25, 06:00
От прачечной до спа-отеля: бизнесмены Ида-Вирумаа делятся опытом применения субсидий
Кафе Viardo закроют свои двери 29 мая.
Новости
  • 21.05.25, 17:41
В Таллинне закрывается известная сеть кафе
Член правления и основной акционер Roodevälja Terminal OÜ Михкель Мийльпалу представляет в уголовном деле пострадавшую сторону – компанию Roodevälja Terminal OÜ.
Новости
  • 21.05.25, 17:13
Компания, оказавшаяся в центре громкого уголовного дела, объявлена банкротом
На Ореховой горке, где раньше были лишь небольшие вагончики, первое полноценное здание строится у биатлонного стадиона.
Новости
  • 22.05.25, 09:29
ФОТО: в Нарве строятся здания для спортсменов и пенсионеров, впереди – новый торговый центр
Член Рийгикогу Калле Лаанет.
Новости
  • 22.05.25, 11:36
Калле Лаанет лишен депутатской неприкосновенности
«Проблема появилась после того, как я начал критиковать прокуратуру»
исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025