Рост производства в обрабатывающей промышленности заметно ускорился

Рост производства в обрабатывающей промышленности впервые в этом году превысил отметку 5%.
Foto: Liis Treimann
Среди основных отраслей выросло производство древесины (на 4,0%), металлических изделий (на 10,2%), компьютеров и электронной аппаратуры (на 8,0%) и электротехнического оборудования (на 3,2%). Производство продуктов питания сократилось на 5,1%, а резино- и пластмассовых изделий – на 4,7%, перечислила аналитик Департамента статистики Хелле Бундер.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Согласно первоначальной оценке Департамента статистики, во втором квартале 2025 года в экономике Эстонии отмечалось некоторое улучшение. По сравнению со вторым кварталом 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,5%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в июне 2025 года снизился по сравнению с маем на 1,4% и по сравнению с июнем прошлого года на 1,5%, сообщили в Департаменте статистики.
В долгосрочной перспективе ключевыми темами для экономики Европы остаются оборона, торговые условия, конкурентоспособность, промышленная политика, энергоснабжение и цифровой переход, перечислил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на Инвестиционном фестивале.
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина рассказал в эфире радио Äripäev, что экономика Эстонии восстанавливается неравномерно и очень медленно, но все же идет на поправку. При этом, по его словам, данные пока предварительные.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.