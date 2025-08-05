Рост производства в обрабатывающей промышленности заметно ускорился

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в июне 2025 года снизился по сравнению с маем на 1,4% и по сравнению с июнем прошлого года на 1,5%, сообщили в Департаменте статистики.