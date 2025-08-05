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  • 05.08.25, 09:52

Рост производства в обрабатывающей промышленности заметно ускорился

Если в мае рост наблюдался лишь в немногих крупных отраслях обрабатывающей промышленности, то в июне он зафиксирован более чем в половине отраслей, в том числе в большинстве крупнейших.
Рост производства в обрабатывающей промышленности впервые в этом году превысил отметку 5%.
  • Рост производства в обрабатывающей промышленности впервые в этом году превысил отметку 5%.
  • Foto: Liis Treimann
Среди основных отраслей выросло производство древесины (на 4,0%), металлических изделий (на 10,2%), компьютеров и электронной аппаратуры (на 8,0%) и электротехнического оборудования (на 3,2%). Производство продуктов питания сократилось на 5,1%, а резино- и пластмассовых изделий – на 4,7%, перечислила аналитик Департамента статистики Хелле Бундер.
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