Назад 21.07.25, 09:49 Цены производителей промпродукции снизились Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в июне 2025 года снизился по сравнению с маем на 1,4% и по сравнению с июнем прошлого года на 1,5%, сообщили в Департаменте статистики.

В производстве продуктов питания рост цен в годовом сравнении достиг 5,7%.

Foto: Raul Mee

По словам ведущего аналитика группы статистики цен производителей промышленной продукции Департамента статистики Гермо Валгенберга, наибольшее влияние на индекс цен производителей по сравнению с июнем 2024 года оказало снижение цен в производстве электроэнергии и топливных масел: «Обратное влияние оказал рост цен в деревообработке, а также производстве изделий из древесины и продуктов питания. В целом в отраслях обрабатывающей промышленности повышение цен составило 1,3%, при этом в производстве продуктов питания рост цен в годовом сравнении достиг 5,7%».

По сравнению с маем в июне на индекс цен производителей в первую очередь повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, электронного оборудования и металлов. Кроме того, влияние оказал рост цен в деревообработке и пищевой промышленности.

По сравнению с маем индекс цен на экспортную продукцию в июне снизился на 0,7%. Больше всего снизились цены электроэнергии, бумаги и изделий из бумаги, а также цены электронного оборудования. Наибольший рост цен наблюдался в горнодобывающей промышленности, а также нефтепродуктов, промышленных машин и оборудования. По сравнению с июнем 2024 года индекс экспортных цен вырос на 0,8%.

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Индекс цен на импортную продукцию в июне по сравнению с маем снизился на 1,4%. Больше всего снизились цены электроэнергии, продукции горнодобывающей промышленности и мебели. Наибольший рост цен наблюдался на нефтепродукты, цветные металлы и табачные изделия. По сравнению с июнем 2024 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 1,8%.