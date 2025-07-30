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  • 30.07.25, 09:38

Экспресс-оценка: экономика начала восстанавливаться

Согласно первоначальной оценке Департамента статистики, во втором квартале 2025 года в экономике Эстонии отмечалось некоторое улучшение. По сравнению со вторым кварталом 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,5%.
Таллинн. Фото иллюстративное.
  • Таллинн. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
«По сравнению с первым кварталом 2025 года скорректированный по сезонам и на количество рабочих дней ВВП увеличился на 0,5%», – прокомментировал руководитель группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп.
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