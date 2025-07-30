Назад 30.07.25, 12:57 Главный экономист Swedbank: мы вынуждены понизить экономический прогноз Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина рассказал в эфире радио Äripäev, что экономика Эстонии восстанавливается неравномерно и очень медленно, но все же идет на поправку. При этом, по его словам, данные пока предварительные.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Foto: Andras Kralla

Согласно экспресс-оценке Департамента статистики, экономика Эстонии выросла во втором квартале на полпроцента.

Мертсина подчеркнул, что речь идет о предварительной оценке. В конце августа выйдет новая и более точная статистика, которая может отличаться.

В мае Swedbank прогнозировал рост экономики в этом году на 1,2%, но теперь, по словам Мертсина, этот прогноз придется скорректировать. Причина в том, что первый квартал этого года оказался слабее ожиданий. Swedbank обновит прогноз в августе, когда Департамент статистики опубликует уточненные данные по ВВП.

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По словам Мертсина, состояние экономики остается неравномерным. Например, платежи по банковским картам Swedbank, которые дают хорошее представление о потребительских расходах, во втором квартале были даже слабее, чем в первом. При этом в розничной торговле наблюдается сдержанный рост, добавил он.

Как повышение налогов и цен влияет на нашу экономику? Как обстоят дела с экспортом? И есть ли надежда, что в следующем году состояние экономики улучшится? Слушайте в интервью.