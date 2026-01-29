Пярнуская компания сокращает 40 человек после миллионных инвестиций в новый завод

Запросов поступает больше, чем когда-либо ранее, и в очереди на установку находится больше оборудования, чем когда-либо прежде, рассказал руководитель компании-поставщика промышленного оборудования Venten Тоомас Таммер. В то же время рост сдерживают два фактора.