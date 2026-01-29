Пярнуская компания сокращает 40 человек после миллионных инвестиций в новый завод

MS Balti Trafo OÜ, выпускающая малые трансформаторы на заводе в Вяндра (Пярнумаа), сообщила Кассе по безработице о планируемом сокращении более 40 работников. По словам финансового директора компании Марка Эйнасте, решение о сокращениях является вынужденным. «Это очень трудное, но необходимое решение», – отметил он изданию Geenius.
Запросов поступает больше, чем когда-либо ранее, и в очереди на установку находится больше оборудования, чем когда-либо прежде, рассказал руководитель компании-поставщика промышленного оборудования Venten Тоомас Таммер. В то же время рост сдерживают два фактора.