Назад 18.01.26, 11:39 Составлен первый ТОП оборонной промышленности: в списке 19 компаний К числу отраслевых ТОПов в этом году добавился новый – ТОП оборонной промышленности. Из‑за строгих критериев отбора список оказался компактным – всего 19 компаний.

Фото с выставки оборонной промышленности в Kultuurikatel, Tallinn Defence EXPO.

Foto: Liis Treimann

По мнению портала Tööstusuudised , составившего рейтинг, оборонная промышленность зарекомендовала себя как жизнеспособный и развивающийся сектор эстонской экономики и заслуживает отдельного списка.

Первый ТОП оборонной промышленности Эстонии получился не слишком длинным – всего 19 компаний. Это объясняется методикой составления списка и критериями отбора.

Главный критерий – доля оборонной деятельности в выручке компании, которая должна составлять не менее 51%. То есть, если предприятие производит катера как для ВМС, так и для рыбаков, и более половины годовой выручки получает от продажи рыболовных судов, то оно не попадает в выборку ТОПа. Таким образом, изначально были исключены несколько известных промышленных компаний.