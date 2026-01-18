Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  18.01.26, 11:39

Составлен первый ТОП оборонной промышленности: в списке 19 компаний

К числу отраслевых ТОПов в этом году добавился новый – ТОП оборонной промышленности. Из‑за строгих критериев отбора список оказался компактным – всего 19 компаний.
Фото с выставки оборонной промышленности в Kultuurikatel, Tallinn Defence EXPO.
  • Фото с выставки оборонной промышленности в Kultuurikatel, Tallinn Defence EXPO.
  • Foto: Liis Treimann
По мнению портала Tööstusuudised, составившего рейтинг, оборонная промышленность зарекомендовала себя как жизнеспособный и развивающийся сектор эстонской экономики и заслуживает отдельного списка.
Первый ТОП оборонной промышленности Эстонии получился не слишком длинным – всего 19 компаний. Это объясняется методикой составления списка и критериями отбора.
Главный критерий – доля оборонной деятельности в выручке компании, которая должна составлять не менее 51%. То есть, если предприятие производит катера как для ВМС, так и для рыбаков, и более половины годовой выручки получает от продажи рыболовных судов, то оно не попадает в выборку ТОПа. Таким образом, изначально были исключены несколько известных промышленных компаний.
