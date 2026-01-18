Составлен первый ТОП оборонной промышленности: в списке 19 компаний

Фото с выставки оборонной промышленности в Kultuurikatel, Tallinn Defence EXPO.
Foto: Liis Treimann
По мнению портала Tööstusuudised, составившего рейтинг, оборонная промышленность зарекомендовала себя как жизнеспособный и развивающийся сектор эстонской экономики и заслуживает отдельного списка.
Первый ТОП оборонной промышленности Эстонии получился не слишком длинным – всего 19 компаний. Это объясняется методикой составления списка и критериями отбора.
Главный критерий – доля оборонной деятельности в выручке компании, которая должна составлять не менее 51%. То есть, если предприятие производит катера как для ВМС, так и для рыбаков, и более половины годовой выручки получает от продажи рыболовных судов, то оно не попадает в выборку ТОПа. Таким образом, изначально были исключены несколько известных промышленных компаний.
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Разработчик беспилотных наземных транспортных средств Milrem Robotics намерен повысить эффективность деятельности, что может привести и к сокращению сотрудников. Одновременно компания объявила о заключении крупного контракта в Нидерландах.