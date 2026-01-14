Промышленный сектор оживает, деревообработка и металлургия – в лидерах

Уверенность в металлургической и деревообрабатывающей промышленности выросла.
Foto: Andras Kralla
Загрузка производственных мощностей выросла до 68%, что является самым высоким показателем за последние кварталы, сообщили в Институте конъюнктуры. На текущий год институт прогнозирует рост экономики на 2%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Чем незаменимее страна в международных цепочках поставок, тем выше уровень ее безопасности, считает Кристьян Пийльманн, управляющий семейной инвестиционной компанией. По его словам, иностранные инвестиции, такие как недавний проект канадского завода по переработке редкоземельных металлов в Нарве, привлекают внимание крупных держав к стабильности Эстонии.
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.