В Ида-Вирумаа средняя пенсия остается самой низкой в Эстонии

По данным Департамента статистики, за год средняя пенсия в Харьюмаа выросла на 46,14 евро, в Ида-Вирумаа – на 39,97 евро, а в целом по Эстонии увеличение составило 42,52 евро. Ида-Вирумаа и раньше оставался уездом с самыми низкими пенсиями, а сейчас это единственный уезд в стране, где средняя пенсия все еще не достигла 800 евро, передает rus.err.ee.
На 1 января 2026 года в Эстонии проживали 330 522 пенсионера, из них 41 340 – в Ида-Вируском уезде. Большую часть пенсионеров, 314 859 человек, составляют пенсионеры по старости, при этом за год общее число пенсионеров в стране увеличилось примерно на 3100 человек.