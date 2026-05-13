Закон принят: с 2027 года всем призывникам потребуется эстонский язык на уровне B1

Рийгикогу принял сегодня закон, согласно которому с начала 2027 года все призывники, поступающие на срочную службу, должны будут владеть эстонским языком как минимум на уровне B1.
Если призывник не получал образование на эстонском языке или его уровень владения языком невозможно определить по данным регистров, ему придется сдать экзамен по эстонскому языку на уровень B1. В случае неудачи в течение года он должен будет пройти языковой курс, организованный Фондом интеграции, а затем повторно сдать экзамен.
Первичное языковое обучение оплатит государство. Кроме того, предусмотрена компенсация за участие в языковом курсе и сдачу уровневого экзамена. Общие расходы, связанные с языковыми экзаменами и курсами, оцениваются в 400 000 евро в год и будут покрываться из госбюджета.
Закон также предусматривает, что если призывник неоднократно и без уважительной причины не явится на языковое обучение или уровневый экзамен, Департамент оборонных ресурсов сможет применить к нему меры административного принуждения. В частности, ведомство сможет приостановить его право на управление транспортным средством или охоту, а также действие рыболовной карты или разрешений, связанных с оружием.

Такие же меры уже применяются в случаях неоднократной и необоснованной неявки на оценку состояния здоровья или на срочную службу. Максимальный размер принудительного платежа за невыполнение предписания законом повышается с 640 до 1280 евро. По замыслу авторов, административные меры должны помешать призывникам намеренно затягивать получение необходимого уровня владения языком и таким образом уклоняться от поступления на срочную службу.
Согласно пояснительной записке, прохождение срочной службы предполагает достаточное владение эстонским языком: призывник должен понимать приказы, соблюдать требования безопасности и участвовать в обучении. Изменение, как считают авторы закона, позволит Силам обороны сосредоточиться на своей основной задаче – проведении военной подготовки.
Комиссия Рийгикогу по государственной обороне намеревалась закрепить языковое требование для срочников еще в законе, принятом в ноябре прошлого года. Однако после того как президент отказался его провозгласить, было решено урегулировать вопрос отдельным законопроектом. Его подготовила рабочая группа, созданная комиссией по государственной обороне. В ее состав, помимо депутатов Рийгикогу, вошли представители Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства культуры, Департамента оборонных ресурсов, Департамента образования и молодежи и Фонда интеграции.
