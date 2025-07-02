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  • 02.07.25, 15:42

В Дании ввели воинскую обязанность для женщин

Жительницы Дании с 1 июля 2025 года обязаны вставать на воинский учет и проходить срочную службу, если их выберут в ходе специальной лотереи, передает «Медуза».
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
При призыве на срочную службу, сообщает Associated Press, предпочтение будет отдаваться добровольцам любого пола, а оставшиеся места будут распределены в ходе лотереи среди военнобязанных, в которой будут участвовать и женщины.
До вступления в силу новых правил жительницы Дании могли проходить службу в армии, но только как добровольцы.
Одновременно увеличен и срок службы по призыву – с четырех до одиннадцати месяцев, из которых пять займет обучение.

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Распространение воинской обязанности на женщин, пишет «Русская служба Би-би-си», связано с обязательствами Дании как страны-члена НАТО нарастить бюджетные расходы на оборону в связи с резко возросшими рисками безопасности в Европе. Associated Press, в свою очередь, отмечает, что изменения связаны и с полномасштабным вторжением войск РФ в Украину.
Как сказал журналистам AP руководитель программы призыва на военную службу полковник Кеннет Стрём, увеличение числа призывников способствует усилению боевой мощи страны.
В 2024 году четырехмесячную срочную службу в Дании, сообщает «Русская служба Би-би-си», прошли около 4700 призывников, из которых почти четверть (24%) составили женщины-добровольцы. В соответствии с новыми правилами призыва к 2033 году общее число людей, ежегодно проходящих срочную военную службу, планируется довести до 6500. У Дании также есть около 9000 кадровых военных.
Воинскую обязанность для женщин в 2013 году ввела Норвегия, а в 2017 году – Швеция.
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