Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор с первым производителем в оборонно-промышленном парке, который появится в Пярнумаа. Согласно договору, компания Nitrotol займется производством взрывчатых веществ и боеприпасов.
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
Skeleton Technologies открыл в немецком Лейпциге завод по производству суперконденсаторов стоимостью 220 млн евро. С помощью нового завода эстонская компания намерена поддерживать центры обработки данных для искусственного интеллекта и укреплять устойчивость европейских энергосетей.