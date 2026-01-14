Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%317,28
  • OMX Riga0,61%933,71
  • OMX Tallinn0,15%2 078,58
  • OMX Vilnius0,08%1 394,51
  • S&P 5000,00%6 963,74
  • DOW 300,00%49 191,99
  • Nasdaq −0,1%23 709,87
  • FTSE 1000,25%10 162,36
  • Nikkei 2251,48%54 341,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,28
  • 14.01.26, 14:12

Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера

Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Бывший руководитель завода Stoneridge Electronics Eesti Ардо Асперк в декабре вошел в правление оборонной компании Wehold OÜ.
  • Foto: Liis Treimann
На этой неделе к числу владельцев Wehold присоединилась принадлежащая семье Веэбер компания Giga AS, в результате чего доли остальных акционеров немного сократились.
Похожие статьи

Новости
  • 30.12.25, 12:35
Государство заключило первый договор с производителем в оборонно-промышленном парке
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор с первым производителем в оборонно-промышленном парке, который появится в Пярнумаа. Согласно договору, компания Nitrotol займется производством взрывчатых веществ и боеприпасов.
Новости
  • 18.12.25, 15:35
Frankenburg испытал в Латвии ракеты ПВО. «Стоят дешевле, чем Shahed»
Европейский стартап в сфере оборонных технологий Frankenburg Technologies сообщил, что провел успешные испытания небольших и недорогих ракет ПВО против быстрых ударных дронов.
Новости
  • 02.12.25, 18:09
Создатели Skeleton и Frankenburg основали новую оборонную компанию
Крупный предприниматель инвестировал миллион евро
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
Новости
  • 29.11.25, 11:04
ФОТО: Skeleton открыл в Германии завод стоимостью 220 млн евро
Skeleton Technologies открыл в немецком Лейпциге завод по производству суперконденсаторов стоимостью 220 млн евро. С помощью нового завода эстонская компания намерена поддерживать центры обработки данных для искусственного интеллекта и укреплять устойчивость европейских энергосетей.
