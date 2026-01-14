Назад 14.01.26, 14:12 Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.

Foto: Liis Treimann

На этой неделе к числу владельцев Wehold присоединилась принадлежащая семье Веэбер компания Giga AS, в результате чего доли остальных акционеров немного сократились.