20 млрд дополнительного дохода: государство хочет компенсировать нехватку рабочей силы с помощью ИИ
Правительство совместно с лидерами технологического сектора запускает программу Eesti.ai, цель которой – заставить искусственный интеллект работать на пользу Эстонии и в течение десятилетия обеспечить экономике рост в 50%.
Во вторник правительство дало старт инициативе Eesti.ai.
Foto: Andras Kralla
Во вторник представители правительства и руководители технологического сектора представили общественности масштабный план – Эстония должна системно внедрять искусственный интеллект как в бизнесе, так и в публичных услугах.
