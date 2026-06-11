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Европейский центральный банк впервые более чем за три года повысил процентные ставки

Решение, которое сделает жилищные и бизнес‑кредиты дороже, должно сдержать ускорение инфляции на фоне энергетического кризиса и было ожидаемым. Сейчас инвесторы ловят любые сигналы о возможных будущих шагах регуляторов.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
  • Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
  • Foto: Liis Treimann
«Война на Ближнем Востоке создает инфляционное давление, и решение повысить базовые процентные ставки является оправданным с учетом различных сценариев развития шока и его влияния на среднесрочные перспективы еврозоны», – отметил совет управляющих центробанка.
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