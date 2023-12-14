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14 декабря 2023 в 14:27









Самая масштабная утечка данных в Эстонии: у тартуской компании украдены данные о здоровье 10 000 человек

В утечке данных Asper Biogene замешано около 40 медицинских учреждений, больше всего пострадали пациенты из Ида-Таллиннской центральной больницы, клиники Тартуского университета и частной клиники Elite. Фото: Raul Mee

Из базы данных биотехнологической компании Asper Biogene, которая занимается генетическим тестированием, была незаконно скачана информация о состоянии здоровья порядка 10 000 человек, сообщает rus.err со ссылкой на Государственную прокуратуру.

Из базы данных скачали примерно 100 000 копий различных файлов, содержащих, по текущим сведениям, персональную и медицинскую информацию около 10 000 человек – они будут уведомлены о произошедшем лично.

Некоторые файлы содержали результаты генетических тестов, которые медицинские учреждения и частные лица заказывали у предприятия.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм, имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что атака с целью получения данных была преднамеренной и хорошо продуманной: «Киберпреступления обычно очень профессиональны – они тщательно планируются, а следы заметаются. Как правило, целью является получение преступных доходов. В описываемом случае после нападения предприятию было предъявлено ​​финансовое требование, после чего компания обратилась в полицию».

Генеральный директор Инспекции по защите данных Пилле Лехис заявила, что это самая большая утечка данных на данный момент, учитывая количество пострадавших.