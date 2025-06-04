Работавшая в Эстонии сеть аптек получила миллионный штраф

Финская сеть аптек Yliopiston Apteekki работала в Эстонии под названием Ülikooli Apteek.
Foto: Andras Kralla
Как сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на решение Департамента по защите данных Финляндии, часть информации – например, о добавлении рецептурных и безрецептурных препаратов в корзину интернет-магазина – просочилась в интернет, в том числе доступ получили Google и Meta.
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