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  • 04.06.25, 16:35

Работавшая в Эстонии сеть аптек получила миллионный штраф

Финская аптечная сеть Yliopiston Apteekki, семь лет назад продавшая свои аптеки в Эстонии, получила штраф в один миллион евро за утечку данных.
Финская сеть аптек Yliopiston Apteekki работала в Эстонии под названием Ülikooli Apteek.
  • Финская сеть аптек Yliopiston Apteekki работала в Эстонии под названием Ülikooli Apteek.
  • Foto: Andras Kralla
Как сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на решение Департамента по защите данных Финляндии, часть информации – например, о добавлении рецептурных и безрецептурных препаратов в корзину интернет-магазина – просочилась в интернет, в том числе доступ получили Google и Meta.
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