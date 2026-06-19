Министерство: кадровый кризис в сфере перевозок вызван не обучением, а условиями труда

«Отчет OSKA показывает, что в Эстонии достаточно обученных водителей автобусов и грузовиков, однако они либо не приходят работать по профессии, либо не задерживаются в ней. Поэтому надо уделить внимание условиям труда, зарплате, организации работы, привлекательности сектора и более гибкому обучению», – прокомментировал старший советник отдела государственных школ Министерства образования и науки Ало Сави решение министерства прекратить государственный заказ на шестимесячное обучение водителей грузовиков и автобусов в профессиональных училищах.