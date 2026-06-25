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Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения: десятки погибших и сотни раненых

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения подряд. По данным Associated Press, магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Их зафиксировали около 18:00 по местному времени, что соответствует 01:00 по эстонскому времени 25 июня.
После землетрясений в Венесуэле объявили чрезвычайное положение.
  • После землетрясений в Венесуэле объявили чрезвычайное положение.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Исполняющая обязанности президента Делси Родригес сообщила, что, по предварительным данным, погибли 32 человека, еще более 700 получили ранения. Она предупредила, что число пострадавших может увеличиться.
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