Südamekodud продает сеть домов престарелых концерну из Центральной Европы
Крупнейший в Эстонии поставщик услуг по уходу за пожилыми людьми Südamekodud продал свой бизнес в сфере ухода центральноевропейскому концерну Penta Hospitals International, работающему в сфере здравоохранения и социального обеспечения.
Председатель совета Südamekodud и один из собственников Мартин Кукк на церемонии открытия Tartu Südamekodu в 2024 году.
Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix
«Около года назад мы с акционерами Südamekodud пришли к пониманию, что следующий этап развития означает расширение на другие страны Балтии», – сказал председатель совета Südamekodud Мартин Кукк. Цель – превратить Südamekodud в ведущую компанию по оказанию услуг социального ухода в странах Балтии, а также способствовать развитию сектора ухода в Латвии и Литве.
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С июля вступает в силу реформа попечения, цель которой заключается в том, чтобы каждый престарелый житель Эстонии мог получить место в доме по уходу за свою пенсию. Увы, на практике это пока не очень реально.
В начале прошлого года сеть домов престарелых Pihlakodu продала компанию Karell Kiirabi, оказывающую услуги скорой помощи, конкуренту Südamekodu за 11 млн евро, выяснилось из годового отчета Pihlakodu.
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