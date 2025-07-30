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  • 30.07.25, 16:35

Розиманнус и партнеры приобрели компанию скорой помощи за 11 млн евро

В начале прошлого года сеть домов престарелых Pihlakodu продала компанию Karell Kiirabi, оказывающую услуги скорой помощи, конкуренту Südamekodu за 11 млн евро, выяснилось из годового отчета Pihlakodu.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Kaarel Tigas
Ранее стороны не раскрывали сумму сделки.
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