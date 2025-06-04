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  • 04.06.25, 08:43

Südamekodud расширяется в Латвию и Литву с помощью Eften

Сеть домов престарелых Südamekodud совместно с Eften Capital ищет возможности инвестировать в инфраструктуру учреждений по уходу в Латвии и Литве.
В настоящее время в Эстонии действует 12 домов Südamekodu на 1200 с лишним мест, и вместе с Eften планируется расширение в Латвию и Литву.
  • В настоящее время в Эстонии действует 12 домов Südamekodu на 1200 с лишним мест, и вместе с Eften планируется расширение в Латвию и Литву.
  • Foto: Südamekodud
В Эстонии компания сотрудничает с Eften Capital, чьи фонды недвижимости владеют участками под домами престарелых, тогда как оперирующие предприятия принадлежат Südamekodud. Обе стороны считают, что модель сотрудничества, уже работающая в Эстонии, можно расширить на рынки Латвии и Литвы.
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