Südamekodud расширяется в Латвию и Литву с помощью Eften

Сеть домов престарелых Südamekodud совместно с Eften Capital ищет возможности инвестировать в инфраструктуру учреждений по уходу в Латвии и Литве.
- В настоящее время в Эстонии действует 12 домов Südamekodu на 1200 с лишним мест, и вместе с Eften планируется расширение в Латвию и Литву.
- Foto: Südamekodud
В Эстонии компания сотрудничает с Eften Capital, чьи фонды недвижимости владеют участками под домами престарелых, тогда как оперирующие предприятия принадлежат Südamekodud. Обе стороны считают, что модель сотрудничества, уже работающая в Эстонии, можно расширить на рынки Латвии и Литвы.
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