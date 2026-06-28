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Топливный кризис пошел на спад, но авиабилеты по-прежнему стоят очень дорого

Исторический кризис на рынке авиакеросина постепенно отступает по всему миру, цены падают, но пассажиры пока этого не ощущают – авиабилеты упорно остаются дорогими, пишет Bloomberg.
Хотя глобальный кризис на рынке авиационного топлива уже позади, и цены на топливо постепенно снижаются, из-за крайне высокого спроса авиабилеты для пассажиров все еще остаются дороже, чем год назад.
  • Хотя глобальный кризис на рынке авиационного топлива уже позади, и цены на топливо постепенно снижаются, из-за крайне высокого спроса авиабилеты для пассажиров все еще остаются дороже, чем год назад.
  • Foto: Pexels.com
Война между США и Ираном вызвала глобальный кризис поставок авиационного топлива, из-за которого авиакомпаниям пришлось отменять рейсы и повышать цены на билеты. Шок оказался настолько сильным, что привел к прекращению деятельности американского лоукостера Spirit Airlines, а эксперты уже заговорили о том, что Европе до топливного дефицита – всего несколько недель.
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