22.05.26, 06:00 Мальдив не будет — топливо кончилось? Покупатели пакетных туров защищены лучше прочих Авиакомпания AirBaltic объявила о том, что проведет аудит рейсов, запланированных на лето, и некоторые из них, возможно, придется отменить. Кто может защитить пассажира от потерь денег и обязан ли турист соглашаться на альтернативный рейс или ваучер? Объясняют страховщик, юрист и представитель турфирмы.

Так состоится отпуск или нет? Что будет, если отменился рейс?

12 мая, часть клиентов airBaltic получила уведомления об отмене рейсов, запланированных на летний период. По словам координатора сегмента продаж для русскоязычных клиентов туристической компании Estravel Мадлены Гринчак, это стандартная процедура для авиакомпаний, и airBaltic не сделала ничего неожиданного.

«К такой практике прибегают абсолютно все авиакомпании. Они смотрят, насколько рентабельны рейсы и делают оптимизацию. Ее делают все авиаперевозчики — как чартерные так и рейсовые», — говорит она.

По словам Гринчак, нынешний топливный кризис тоже влияет на решения авиакомпаний, равно как и общее экономическое положение как в стране и в авиакомпании. Она также обратила внимание на слова директора Таллиннского аэропорта, заявившего что в Эстонии есть запасы топлива на ближайшие 5 месяцев, но эстонские пассажиры все равно страдают: топлива не хватает Южной Европе, и эта проблема касается каждого, кто летает в этот регион. Экономические сложности, которые испытывает airBaltic, ее тоже не вдохновляют.

«Нам очень не нравится эта нестабильность, — говорит Гринчак. — Но что делать: жизнь — она такая сложная, что ужас. Но эта нестабильность в первую очередь касается самостоятельных путешественников. Которые все чаще и чаще обращаются к нам». Гринчак утверждает, что кризисные ситуации, из-за которых отменяются рейсы и люди не могут вылететь из аэропортов, приводит к тому, что люди все чаще решают не организовывать поездку самостоятельно, а обращаются в турфирмы. «Потому что мы гаранты: если что — вернем. Мы же не одну собаку съели на этом. Во время всех этих вулканов, ковидов мы наблюдали, как бывшие наши клиенты, которые все покупали сами, случись что, звонили нам в легкой панике: „Нам предлагают лишь возврат денег: что делать? Куда обращаться?". А с теми, кто купили у нас, авиакомпании сразу самостоятельно связались и все переделали. А если что-то отменяется, мы естественно, тут же возвращаем деньги — у нас же договор с клиентом», — настаивает Мадлен. Лучше всех защищены покупатели пакетных туров По словам руководителя продукта страхования путешествий и несчастных случаев If Kindlustus Кайрит Лухт, защита путешественников от отмены рейсов находится в Евросоюзе на высоком уровне. «Если человек купил пакетный рейс через турфирму, то организатор поездки отвечает за то, чтобы клиент добрался до пункта назначения или получил свои деньги назад. У порядочных фирм есть и обязательный денежный резерв, который используется для защиты интересов клиента», — говорит она. Определенная защита есть и для тех, кто путешествует самостоятельно: по словам Лухт, в мае Европейская комиссия выпустила отдельные разъяснения, в которых подчеркнула, что авиакомпании не имеют права задним числом менять цены на уже купленные билеты и требовать от клиента оплаты «дополнительных расходов на топливо». «Если рейс становится для компании убыточным, она имеет право его отменить (сообщив об этом заранее). В таком случае авиакомпания обязана вернуть деньги в полном объеме или предложить альтернативный рейс», — поясняет Лухт. Адвокат Lindberg Мерили Лаансоо подтверждает: защита покупателей пакетных туров (в которых, например, рейс и отель оплачены в рамках одного пакета) находится на высоком уровне, но турфирмы нередко пытаются воспользоваться незнанием клиентами своих прав.

«Туристические компании время от времени пытаются создать у клиента ложное впечатление, что если авиарейс отменился, то турфирма вправе сама выбрать, вернет ли она клиенту деньги или предложит альтернативный рейс. Однако по закону, если организатор поездки отменил пакетный рейс, то клиент имеет право получить обратно его полную стоимость. Турфирма может ему предложить в качестве альтернативы ваучер или альтернативный рейс — но не имеет права навязать эту опцию клиенту вместо возврата денег. Департамент защиты потребителей всегда подчеркивал, что у путешественника всегда есть право на полный возврат денег», — говорит она.

Если отменен был только авиаперелет, то здесь, по словам Лаансоо, действует постановление Европейского союза 261/2004, согласно которому перевозчик обязан предложить клиенту выбор: вернуть деньги за билет, предложить новый маршрут до пункта назначения как можно быстрее или новый авиаперелет в любое удобное клиенту время. Право выбора — за клиентом.

«Если клиент выбрал новый рейс, то перевозчик обязан возместить расходы, связанные с изменением маршрута, и по по возможности разумным способом позаботиться о клиенте, например, оплатив ему питание или размещение», — говорит Лаансоо.

«Однако это не означает, что на практике клиент получит свои деньги быстро и без возражений. Как турфирмы, так и авиаперевозчики могут предложить ему ваучер, новый рейс или альтернативный маршрут, т.к. это выйдет им дешевле. Что не меняет общего правила: выбор — за клиентом», — добавила она.

Лаансоо тоже считает, что стоимость уже купленного билета на самолет не может быть увеличена задним числом из-за роста цен на топливо, но обратила внимание, что из этого запрета есть исключение для пакетных рейсов.

«Цена на рейс в рамках пакетного тура может вырасти задним числом в том случае, если соответствующая возможность четко предусмотрена в договоре, повышение цены вызвано причинами, разрешенными законодательством (например, из-за изменения цены на топливо, налогов или валютного курса). Причем, клиента об этом нужно уведомить через постоянный канал связи (например по электронной почте) не менее, чем за 20 дней до начала поездки. Если повышение цены составляет более 8%, клиент имеет право с этим не согласиться и выйти из договора о пакетном туре, получив все уплаченные деньги назад», — говорит она.

Несмотря на такое исключение, Лаансоо считает, что именно держатели пакетных туров защищены лучше всего, поскольку ответственность в таком случае несет организатор поездки, и если в ней что-то идет не так, то в соответствии с законодательством он должен предложить надлежащее решение.

Меньше всего защищены те путешественники, что покупают разные услуги у разных поставщиков: например, у одной фирмы межународный перелет, у другой отель, у третьей — внутренний перелет.

«Если первый рейс отменили, отель или другой авиаперевозчик не обязаны возвращать деньги», — поясняет она.