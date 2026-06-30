Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%308,07
  • OMX Riga0,43%904,9
  • OMX Tallinn0,05%2 102,77
  • OMX Vilnius0,12%1 455,71
  • S&P 5001,18%7 440,43
  • DOW 300,59%52 182,74
  • Nasdaq 2,07%25 820,15
  • FTSE 100−0,23%10 484,22
  • Nikkei 2250,86%70 062,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%88,49
  • OMX Baltic0,02%308,07
  • OMX Riga0,43%904,9
  • OMX Tallinn0,05%2 102,77
  • OMX Vilnius0,12%1 455,71
  • S&P 5001,18%7 440,43
  • DOW 300,59%52 182,74
  • Nasdaq 2,07%25 820,15
  • FTSE 100−0,23%10 484,22
  • Nikkei 2250,86%70 062,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%88,49

От Эстонии до Сицилии: сколько стоит лето для местных бизнесменов, и где они отдыхают

Лето у многих – традиционная пора отпусков. Однако не все предприниматели могут себе позволить отдыхать именно в это время года. ДВ поинтересовались у местных бизнесменов, где они предпочитают проводить отпуск и сколько на него тратят.
Для ресторатора Павла Ярчаковского рыбалка – лучший способ переключиться и восстановить силы, не выпадая из рабочего процесса.
  • Для ресторатора Павла Ярчаковского рыбалка – лучший способ переключиться и восстановить силы, не выпадая из рабочего процесса.
  • Foto: Личный архив
«Лето для меня – скорее, время работы, чем полноценного отпуска. В моем бизнесе это самый активный сезон, поэтому я всегда остаюсь на связи и обычно не уезжаю дальше Эстонии», – говорит ресторатор, член правления Pelm Grupp Павел Ярчаковский.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
Подсказка
  • 28.04.26, 06:00
«Сегодня важно проверять информацию буквально перед вылетом». Нестабильность меняет туристический рынок
На фоне удорожания и дефицита топлива, отмен авиарейсов и военных угроз даже заядлый путешественник поневоле задумается: не отложить ли долгожданную поездку до лучших времен? Бронирований действительно стало меньше, подтверждают туроператоры, предрекая, однако, повышение спроса на групповые туры.
Новости
  • 10.03.26, 11:49
Отпуск на Ближнем Востоке на паузе. Нефтяной кризис может привести к росту цен на авиабилеты
Ближний Восток – популярное направление среди эстонских туристов. Поскольку бронирование поездок в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона приостановлено, к ближайшим праздникам придется искать новые варианты отдыха.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Отдых, где не нужно ничего организовывать. Саймаа показывает рыбалку в новом свете
Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?
Может ли рыбалка быть чем-то гораздо большим, чем просто выезд на природу? Новая роскошь — это когда кто-то другой берет на себя всю сложную часть за вас.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.06.26, 13:00
Транспортная фирма Валльбаума расширяет бизнес за счет новых грузовиков
2
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
3
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
4
Биржа
  • 29.06.26, 11:53
Три дивидендные «пушки» с доходностью выше 8%
5
Биржа
  • 29.06.26, 13:27
Никто не защищен: наследникам американских акций грозит огромный налог
6
Новости
  • 27.06.26, 11:39
Предприниматель: генподрядчики приезжают в Ида-Вирумаа и увозят с собой местную молодежь

Последние новости

Новости
  • 30.06.26, 09:53
«Вероятно, теракт»: в Монако в результате взрыва тяжело пострадал подсанкционный олигарх из Украины
Новости
  • 30.06.26, 06:00
От Эстонии до Сицилии: сколько стоит лето для местных бизнесменов, и где они отдыхают
Биржа
  • 29.06.26, 19:22
Microsoft движется к худшему месяцу с 2000 года
Новости
  • 29.06.26, 18:35
Скандальная криптоплатформа лишилась лицензии в Эстонии
Новости
  • 29.06.26, 18:09
«Золотое кольцо» привлекает инвестора меньшей конкуренцией и более высокой доходностью
Инвестор Тоомас
  • 29.06.26, 17:32
Болезненный урок полугодия: больше дивидендов не значит больше денег
Новости
  • 29.06.26, 16:38
Центр T1 получил от банка финансирование на 17 млн евро
Новости
  • 29.06.26, 16:05
Туроператор TEZ Tour ушел в убыток

Сейчас в фокусе

Ресторан La Prima Pizza в Старом городе.
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
Рассказываем о трех компаниях, дивидендная доходность которых превышает 8%. Такая доходность может превратить инвестицию в размере 1000 долларов в заметный источник пассивного дохода.
Биржа
  • 29.06.26, 11:53
Три дивидендные «пушки» с доходностью выше 8%
Малоизвестный американский налог на наследство касается и эстонских инвесторов, и их наследников. Он может обернуться крупным налоговым требованием.
Биржа
  • 29.06.26, 13:27
Никто не защищен: наследникам американских акций грозит огромный налог
Не каждая страховка убережет от банкротства авиакомпании, но пассажир может снизить этот риск другими доступными способами.
Подсказка
  • 29.06.26, 06:00
Как не остаться без денег и без перелета при банкротстве авиакомпании
Немецкий производитель вооружений Rheinmetall вошел в судостроение с расчетом сразу получить крупный заказ, но план провалился.
Новости
  • 28.06.26, 10:36
Rheinmetall неожиданно остался без крупного контракта, акции рухнули
«Это большое потрясение»
По оценке строительного предпринимателя, Ида-Вирумаа еще сильнее превратился в периферию. Фото иллюстративное.
Новости
  • 27.06.26, 11:39
Предприниматель: генподрядчики приезжают в Ида-Вирумаа и увозят с собой местную молодежь
Райво Хейн считает акции Nvidia уже скучными на фоне Micron.
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
Content Marketing
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026