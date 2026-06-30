От Эстонии до Сицилии: сколько стоит лето для местных бизнесменов, и где они отдыхают
Лето у многих – традиционная пора отпусков. Однако не все предприниматели могут себе позволить отдыхать именно в это время года. ДВ поинтересовались у местных бизнесменов, где они предпочитают проводить отпуск и сколько на него тратят.
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«Лето для меня – скорее, время работы, чем полноценного отпуска. В моем бизнесе это самый активный сезон, поэтому я всегда остаюсь на связи и обычно не уезжаю дальше Эстонии», – говорит ресторатор, член правления Pelm Grupp Павел Ярчаковский.
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