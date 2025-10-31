Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
О пенсии приходится думать всем – и наемным работникам, и предпринимателям.
Foto: Pixabay
«У меня довольно диверсифицированная стратегия инвестирования – как по географии – Эстония, Скандинавия, Европа, США, Канада, так и по инструментам – облигации, акции, инвестиции на ранних стадиях в стартапы и т.д., недвижимость», – рассказал ДВ инвестор, директор школы Святого Иоанна, в прошлом один из руководителей ИТ-компании Nortal Олег Швайковский.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В Германии после выхода на пенсию продолжает работать каждый восьмой. В Финляндии – каждый четвертый. В Эстонии – каждый второй. Такая занятость воспринимается как победа активного долголетия. Но на самом деле это признак замещения: работающий пенсионер у нас заменяет мигранта, которого государство не впустило, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Очередное повышение подоходного налога со следующего года негативно повлияет на тех, кто планирует преждевременно забрать деньги из II и III ступеней, но позитивно – на тех, кто продолжит накапливать в них свои средства.
Разговоры о второй пенсионной ступени не утихают. И, очевидно, чем ближе выборы, тем громче будут заявления, тем ярче примеры. Но нынешняя дискуссия идет в ключе, где достигнуть согласия невозможно. Мы сравниваем не то и спорим не о том, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!