Отпуск на Ближнем Востоке на паузе. Нефтяной кризис может привести к росту цен на авиабилеты

Любой конфликт рано или поздно заканчивается, и именно те компании, которые не испугались работать на Ближнем Востоке сегодня, завтра окажутся в наиболее выгодном положении, пишет предприниматель, глава ласнамяэского отделения и член совета партии «Правые» Николай Дегтяренко.