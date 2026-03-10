Отпуск на Ближнем Востоке на паузе. Нефтяной кризис может привести к росту цен на авиабилеты
Ближний Восток – популярное направление среди эстонских туристов. Поскольку бронирование поездок в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона приостановлено, к ближайшим праздникам придется искать новые варианты отдыха.
На фотографии запечатлены люди, наслаждающиеся пляжным отдыхом недалеко от всемирно известного роскошного отеля Бурдж-аль-Араб в Дубае прошлой весной. Добраться до него в скором времени может стать сложнее.
Foto: Reuters/Scanpix
Ближайший праздник, который ожидает жителей Эстонии, это Пасха в начале апреля. Длинные выходные дают хорошую возможность сменить обстановку и отправиться в более теплый климат.
