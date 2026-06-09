МВФ предупреждает Эстонию о растущем госдолге и советует повысить налог на прибыль предприятий
Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает: если двигаться прежним курсом, госдолг Эстонии пойдет по неустойчивой траектории. Кроме того, МВФ предлагает усилить роль налога на прибыль предприятий и расширить земельный налог.
Глава делегации Международного валютного фонда (МВФ) Винченцо Гуццо отметил, что наибольшее беспокойство вызывают дефицит бюджета Эстонии и быстро растущий госдолг.
Foto: Andras Kralla
«Восстановление Эстонии набрало ход», – сказал глава делегации МВФ Винченцо Гуццо. Однако радоваться пока рано, поскольку неопределенность сохраняется, а давление на инфляцию усиливается из-за цен на энергоносители. Кроме того, будучи открытой экономикой Эстония находится в уязвимом положении, и геополитические риски никуда не исчезли.
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