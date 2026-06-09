Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,5%309,38
  • OMX Riga−0,13%901,97
  • OMX Tallinn0,4%2 102,17
  • OMX Vilnius0,39%1 448,48
  • S&P 5000,74%7 460,56
  • DOW 300,84%51 213,94
  • Nasdaq 0,83%26 144,74
  • FTSE 100−0,4%10 331,33
  • Nikkei 2252,17%65 416,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,23
  • OMX Baltic0,5%309,38
  • OMX Riga−0,13%901,97
  • OMX Tallinn0,4%2 102,17
  • OMX Vilnius0,39%1 448,48
  • S&P 5000,74%7 460,56
  • DOW 300,84%51 213,94
  • Nasdaq 0,83%26 144,74
  • FTSE 100−0,4%10 331,33
  • Nikkei 2252,17%65 416,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,23

МВФ предупреждает Эстонию о растущем госдолге и советует повысить налог на прибыль предприятий

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает: если двигаться прежним курсом, госдолг Эстонии пойдет по неустойчивой траектории. Кроме того, МВФ предлагает усилить роль налога на прибыль предприятий и расширить земельный налог.
Глава делегации Международного валютного фонда (МВФ) Винченцо Гуццо отметил, что наибольшее беспокойство вызывают дефицит бюджета Эстонии и быстро растущий госдолг.
  • Глава делегации Международного валютного фонда (МВФ) Винченцо Гуццо отметил, что наибольшее беспокойство вызывают дефицит бюджета Эстонии и быстро растущий госдолг.
  • Foto: Andras Kralla
«Восстановление Эстонии набрало ход», – сказал глава делегации МВФ Винченцо Гуццо. Однако радоваться пока рано, поскольку неопределенность сохраняется, а давление на инфляцию усиливается из-за цен на энергоносители. Кроме того, будучи открытой экономикой Эстония находится в уязвимом положении, и геополитические риски никуда не исчезли.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.06.26, 18:38
ОЭСР советует Эстонии повысить налоги и сократить детские пособия
Экономика Эстонии могла бы уверенно вернуться к росту, но теперь ее перспективы омрачает новая война. В ближайшем будущем, по оценке ОЭСР, Эстонии придется повысить налоги и больше инвестировать в обучение, которое поможет шире внедрять ИИ.
Новости
  • 04.06.26, 16:49
ОЭСР призывает Эстонию активнее сокращать бюджетный дефицит
Война на Ближнем Востоке пока сравнительно слабо затронула экономику Эстонии, однако риски смещены в сторону ухудшения, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития. Бюджетную политику следует быстро ужесточить, говорится в докладе по Эстонии.
Mнения
  • 06.05.26, 14:10
Почему эстонская экономика не растет?
Политика ориентируется на короткий горизонт, экономика нуждается в длинном. Этот разрыв неизбежен. Но проблема начинается там, где он становится системным, пишет журналист, автор проекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 14.04.26, 18:36
МВФ снизил экономический прогноз и предупредил о наихудшем сценарии в случае затяжной войны
Международный валютный фонд (МВФ) из-за войны с Ираном снизил прогноз роста мировой экономики на этот год до 3,1%.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 08.06.26, 06:00
Эстония задержала предпринимательницу, экстрадиции которой требуют США
2
Новости
  • 08.06.26, 08:57
Работники обвиняют успешную судостроительную компанию в травле. Компания все отрицает
Добавлена аудиозапись беседы руководителя отдела кадров и работника
3
Новости
  • 07.06.26, 14:43
Таллиннский ипподром переехал в Сауэ. Деньги на развитие владельцы надеются получить от тотализатора
4
Новости
  • 08.06.26, 13:28
Импортер известных брендов прекратил сотрудничество с Loverte и выдвинул серьезные обвинения
5
Новости
  • 08.06.26, 18:38
ОЭСР советует Эстонии повысить налоги и сократить детские пособия
6
Эпицентр
  • 05.06.26, 06:00
Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад

Последние новости

Подсказка
  • 09.06.26, 16:36
Присяжный аудитор: замена одного слова в законе может грозить компании аудитом
Новости
  • 09.06.26, 15:49
Зеленский в Кадриорге: Балтийское море не должно быть свободной зоной для российского теневого флота
Новости
  • 09.06.26, 14:33
Организатора взрыва в ТЦ Ülemiste обвиняют в покушении на убийство, дома у него нашли более 60 взрывных устройств
Новости
  • 09.06.26, 13:13
Кредитный аппетит жителей Эстонии растет: дорожающие жилищные кредиты рынок не охлаждают
Свежий обзор: процентная маржа и дополнительные льготы банков
Биржа
  • 09.06.26, 12:02
Arco Vara не планирует выплачивать дивиденды
Биржа
  • 09.06.26, 11:28
Облигации Rotermann City переподписали почти в 3 раза
Новости
  • 09.06.26, 11:23
Латвия оставит данные о бенефициарах публичными, Эстония ограничит доступ
Новости
  • 09.06.26, 10:21
Экспорт в апреле заметно вырос

Сейчас в фокусе

По мнению предпринимательницы, если продукция попала не туда, куда нужно, в этом можно обвинить любого человека, который ведет бизнес. «Я просто старалась зарабатывать деньги для себя», – поясняет Елена Виртанен.
Эпицентр
  • 08.06.26, 06:00
Эстония задержала предпринимательницу, экстрадиции которой требуют США
По словам владельца и члена правления судостроительной компании LTH-Baas Александра Малюгина, за всю его 55-летнюю карьеру в компании не было ни одного конфликта на национальной почве, который работодателю пришлось бы урегулировать.
Новости
  • 08.06.26, 08:57
Работники обвиняют успешную судостроительную компанию в травле. Компания все отрицает
Добавлена аудиозапись беседы руководителя отдела кадров и работника
Joost-Level OÜ, то есть Loverte, в прошлом году вошла в верхнюю часть TOПа розничной торговли, заняв 5-е место.
Новости
  • 08.06.26, 13:28
Импортер известных брендов прекратил сотрудничество с Loverte и выдвинул серьезные обвинения
Государственный аппарат Эстонии работает так, как должен, считает аналитик ОЭСР Стефано Скарпетта, но, чтобы справиться с расходами на оборону, зеленым переходом и старением населения, нужно улучшить состояние бюджета.
Новости
  • 08.06.26, 18:38
ОЭСР советует Эстонии повысить налоги и сократить детские пособия
Глава компании Сэм Альтман считает, что в центре следующего цикла роста будут агенты, а не чат-бот.
Новости
  • 07.06.26, 12:24
ChatGPT мертв – будущее за агентами: OpenAI планирует большие изменения перед IPO
Судно Hansa Shipping, иллюстративное фото.
Новости
  • 08.06.26, 16:51
Эстонские суда продолжают перевозить оксид алюминия в Россию, в Европе тема вызвала бурные споры
Таллиннский Александро-Невский кафедральный собор.
Новости
  • 08.06.26, 14:02
Госсуд признал поправки в Закон о церквях соответствующими Конституции
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026