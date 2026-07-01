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Небольшая семейная компания инвестировала 2 млн евро и ждет клиентов из Италии

В начале апреля семейная компания Vinkymon, расположенная в деревне Эрина рядом с Вяйке-Маарья, запустила новую уникальную линию розлива безалкогольных напитков. В расширение производства компания инвестировала 2 млн евро.
На линии Vinkymon разливают напитки Filly – новый бренд Кейли Сюкиянен. За процессом следит руководитель компании Рандо Винк.
  • На линии Vinkymon разливают напитки Filly – новый бренд Кейли Сюкиянен. За процессом следит руководитель компании Рандо Винк.
  • Foto: Andres Pulver
Руководитель Vinkymon Рандо Винк рассказал, что на эти деньги построили и оборудовали новое производственное здание, а также обновили старое. Так компания хотела наконец уйти от работы «на коленке». Линию розлива изготовили в Германии, а на ее покупку Vinkymon получила поддержку PRIA.
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