Назад Социал-демократы считают Юлле Мадизе компромиссным кандидатом в президенты Социал-демократическая партия считает канцлера права Юлле Мадизе наиболее подходящим компромиссным кандидатом на пост президента Эстонии.

По оценке СДП, она могла бы получить поддержку как коалиции, так и части оппозиции. «Если говорить об аполитичном или надпартийном кандидате, то, по нашей оценке, Юлле Мадизе была бы явным фаворитом», – заявил член правления СДП Танель Кийк, передает rus.err.ee.

По словам Кийка, социал-демократы уже провели неформальные консультации с большинством парламентских партий, и пока только EKRE публично дала понять, что не поддержит Мадизе. Окончательное решение о выдвижении еще не принято. Официальное выдвижение кандидатов пройдет с 21 по 24 августа. Действующий президент Алар Карис ранее подтвердил, что не будет баллотироваться на второй срок, а EKRE объявила своим кандидатом Марта Хельме.