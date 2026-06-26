Назад Делов-то: Алар Карис не пойдет на второй срок, Эстония не спешит с новой системой квот и закрытием доступа к данным бенефициаров Кто заменит Алара Кариса, как не получить скачок цен на топливо из-за ETS 2 и где проходит граница между защитой частной жизни и правом знать, кому принадлежит бизнес. В подкасте ДВ Алексей Шишкин, Ярослав Тавгень и Олеся Лагашина обсуждают президентскую интригу, климатические деньги, бенефициаров.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок по личным причинам. Что об этом думают лидер Центристской партии Михаил Кылварт и политик “Ээсти 200” Алексей Яшин?

На фоне заявления Кариса вновь обсуждаются возможные кандидаты на пост президента. Пока известно лишь, что EKRE намерена выдвинуть Марта Хельме. Кто достоин и готов с вежливым лицом пить столько кофе в день на официальных приемах? Имя, сестра, имя!

Тем временем Эстония грезит о возможной отсрочке или вовсе отмене внедрения системы ETS 2, которая предусматривает квоты на выбросы CO₂ для зданий и транспорта. В первую очередь она затронет продавцов топлива и владельцев акцизных складов. Запуск системы уже переносился с 2027 на 2028 год, и только подорожания топлива нам и не хватало. Но есть нюанс: денег на реновацию без этой системы нам тоже не дадут, а мы их уже посчитали в стратегии госбюджета.

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Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, в свою очередь, отказалась согласовать законопроект Министерства финансов, ограничивающий публичный доступ к данным о фактических бенефициарах предприятий. Согласно инициативе, сведения из коммерческого регистра о владельцах компаний должны быть доступны только ограниченному кругу лиц. Тоже чудесная европейская забава, правда, кажется, навязанная – угадаете откуда? Знаете, кто тот славный персонаж, так удачно подавший в европейский суд на Люксембургский бизнес-регистр?

Об этом и о многом другом можно послушать в свежем выпуске подкаста “Делов-то“.