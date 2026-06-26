Делов-то: Алар Карис не пойдет на второй срок, Эстония не спешит с новой системой квот и закрытием доступа к данным бенефициаров

Кто заменит Алара Кариса, как не получить скачок цен на топливо из-за ETS 2 и где проходит граница между защитой частной жизни и правом знать, кому принадлежит бизнес. В подкасте ДВ Алексей Шишкин, Ярослав Тавгень и Олеся Лагашина обсуждают президентскую интригу, климатические деньги, бенефициаров.
- Наконец-то делом занялся! Выгорать на работе? Президентский пост не стоит того
- Foto: искусственный интеллект
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок по личным причинам. Что об этом думают лидер Центристской партии Михаил Кылварт и политик “Ээсти 200” Алексей Яшин?
На фоне заявления Кариса вновь обсуждаются возможные кандидаты на пост президента. Пока известно лишь, что EKRE намерена выдвинуть Марта Хельме. Кто достоин и готов с вежливым лицом пить столько кофе в день на официальных приемах? Имя, сестра, имя!
Тем временем Эстония грезит о возможной отсрочке или вовсе отмене внедрения системы ETS 2, которая предусматривает квоты на выбросы CO₂ для зданий и транспорта. В первую очередь она затронет продавцов топлива и владельцев акцизных складов. Запуск системы уже переносился с 2027 на 2028 год, и только подорожания топлива нам и не хватало. Но есть нюанс: денег на реновацию без этой системы нам тоже не дадут, а мы их уже посчитали в стратегии госбюджета.
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Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, в свою очередь, отказалась согласовать законопроект Министерства финансов, ограничивающий публичный доступ к данным о фактических бенефициарах предприятий. Согласно инициативе, сведения из коммерческого регистра о владельцах компаний должны быть доступны только ограниченному кругу лиц. Тоже чудесная европейская забава, правда, кажется, навязанная – угадаете откуда? Знаете, кто тот славный персонаж, так удачно подавший в европейский суд на Люксембургский бизнес-регистр?
Об этом и о многом другом можно послушать в свежем выпуске подкаста “Делов-то“.
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