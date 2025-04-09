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  • 09.04.25, 12:45

Из-за введения пошлин Трамп потерял $500 млн, Маск – $35 млрд

Из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин его собственное состояние уменьшилось на 500 млн долларов, подсчитали журналисты Forbes. В день повышения тарифов, 2 апреля, состояние Трампа оценивалось в 4,7 млрд долларов, однако менее чем неделю спустя его стоимость опустилась, предположительно, до 4,2 млрд.
Президент США Дональд Трамп и глава Tesla Илон Маск.
  • Президент США Дональд Трамп и глава Tesla Илон Маск. Foto: Scanpix
Около 170 млн долларов глава Белого дома лишился из-за падения стоимости акций Trump Media and Technology Group, за три последних дня торгов они потеряли в цене 8%. Остальные потери связаны с удешевлением коммерческой недвижимости (90 млн), сферы гольф-бизнеса (около 70 млн), гостинично-курортного бизнеса (65 млн), криптовалюты и прочих областей, в которых Трамп имел бизнес или вложения, пишет DW.
Маск потерял десятки миллиардов долларов за неделю
Соратник Дональда Трампа миллиардер Илон Маск также пострадал от экономической политики республиканца: как пишет Business Insider, состояние главы Space X сократилось со 2 апреля на 35 млрд долларов, и к 8 апреля оценивалось в 298 млрд (а по данным Bloomberg на 9 апреля – уже 290 млрд). При этом, по информации газеты The Washington Post, Маск лично просил Трампа не вводить пошлины, но его усилия не увенчались успехом.
По данным индекса миллиардеров агентства Bloomberg, за три дня падения фондовых рынков 10 богатейших людей мира потеряли 172 миллиарда долларов.
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