Трамп: Европе угрожают ветряки и миграция

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Шотландию вечером в пятницу, 25 июля, призвал европейцев отказаться от ветрогенераторов и остановить миграцию, пишет Deutsche Welle
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«Летишь над Европой и повсюду видишь эти ветрогенераторы, которые портят ваши красивые поля и долины и убивают ваших птиц», – сказал Трамп в аэропорту Глазго Прествик. По его словам, ветрогенераторы также наносят вред морю. Трамп также призвал Европу остановить «ужасное вторжение» мигрантов, которое, по его словам, разрушает Европу так же, как ветрогенераторы разрушают красоту европейских стран.
В Шотландии Трамп намерен, среди прочего, посетить два своих гольф-клуба, а также встретиться 27 июля с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На понедельник, 28 июля, у президента США запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По словам фон дер Ляйен, встреча с Трампом будет сосредоточена на «трансатлантических торговых отношениях». Перед отъездом в Шотландию президент США оценил шансы на достижение соглашения с Евросоюзом, которое позволит избежать вступления в силу объявленных Трампом пошлин, как «довольно хорошие». «Я бы сказал, что наши шансы на достижение соглашения с ЕС составляют 50:50», – заявил республиканец журналистам.
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