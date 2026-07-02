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Африканская чума свиней принесла Vireen рекордную прибыль. «Мы работали круглосуточно, каждый день»

Государственная компания Vireen, занимающаяся переработкой отходов животного происхождения, в прошлом году увеличила прибыль почти в шесть раз: вспышка африканской чумы свиней принесла предприятию большой объем дополнительной работы.
Заводом по переработке отходов животного происхождения Vireen, принадлежащим государству, с 2015 года руководит Тармо Терав. «Для животноводов это, конечно, был очень тяжелый год», – так он комментирует свежие финансовые результаты за прошлый год.
  • Заводом по переработке отходов животного происхождения Vireen, принадлежащим государству, с 2015 года руководит Тармо Терав. «Для животноводов это, конечно, был очень тяжелый год», – так он комментирует свежие финансовые результаты за прошлый год.
  • Foto: Sven Arbet/Delfi Meedia/Scanpix
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