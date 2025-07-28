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  • 28.07.25, 18:38

Приостановивший из-за АЧС работу мясокомбинат уничтожит все сырье: без помощи государства мы не справимся

Мясопереработчик Frank Kutter, сообщивший о распространении африканской чумы свиней (АЧС), должен отправить на уничтожение 21 тонну сырья и продукции из приостановленного производства.
Пока Frank Kutter подсчитывает убытки, нанесенные чумой, ущерб Atria Eesti уже составляет 600 000 евро. Половину этой суммы, по словам руководителя Atria Eesti Меэлиса Лаанде, компания надеется получить в виде компенсации от государства.
  • Пока Frank Kutter подсчитывает убытки, нанесенные чумой, ущерб Atria Eesti уже составляет 600 000 евро. Половину этой суммы, по словам руководителя Atria Eesti Меэлиса Лаанде, компания надеется получить в виде компенсации от государства.
  • Foto: Лийз Трейманн
На прошлой неделе в волости Кехтна была обнаружена африканская чума свиней на принадлежащей предприятию Frank Kutter свиноферме Petlema, где содержалось почти 4000 животных. Рядом с фермой работал и мясокомбинат, который был закрыт по распоряжению Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA).
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