Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,21%309,82
  • OMX Riga−0,02%904,43
  • OMX Tallinn0,06%2 102,41
  • OMX Vilnius0,32%1 469,61
  • S&P 5000,00%7 483,24
  • DOW 301,14%52 900,07
  • Nasdaq −0,8%25 832,67
  • FTSE 1000,25%10 679,03
  • Nikkei 2251,47%69 744,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,1
  • OMX Baltic0,21%309,82
  • OMX Riga−0,02%904,43
  • OMX Tallinn0,06%2 102,41
  • OMX Vilnius0,32%1 469,61
  • S&P 5000,00%7 483,24
  • DOW 301,14%52 900,07
  • Nasdaq −0,8%25 832,67
  • FTSE 1000,25%10 679,03
  • Nikkei 2251,47%69 744,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,1

Mitt & Perlebach приступает к строительству новых домов в Ласнамяэ

Hepsor SOF OÜ заключила со строительной компанией Mitt & Perlebach договоры почти на 13 млн евро на строительство домов по адресам Паэвялья, 7 и 9 и связанной с ними инфраструктуры.
Mitt & Perlebach приступает к строительству новых домов в Ласнамяэ
Совместное предприятие Hepsor AS и EfTEN Special Opportunities Fund – Hepsor SOF OÜ – привлекло у Coop Pank AS кредит в размере 12,7 млн евро для финансирования строительства трех новых жилых домов в квартале Паэвялья в таллиннском районе Ласнамяэ. Кредитный договор стороны подписали 1 июля.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.05.26, 15:34
Новый квартал на стыке трех районов: в Mustjuure Linnakodud заложили краеугольный камень
Landen Kinnisvara реализует проект Mustjuure Linnakodud в сотрудничестве с архитекторами Projektibüroo OÜ, а строительные работы выполняет Mitt & Perlebach. Завершение строительства домов запланировано на конец 2026 года.
Биржа
  • 01.06.26, 09:47
Merko построит в квартале Крулли бизнес-здание за 41 млн евро
Merko Ehitus заключила с девелопером квартала Крулли договор на строительство бизнес-здания Kasvuhoone.
Новости
  • 24.02.26, 14:26
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Галерея
Главными точками притяжения квартала Лютера, который развивает компания Arco Vara, станут общественная городская площадь и зеленый парк. Архитектурное решение квартала разработали APEX Arhitektuuribüroo и Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur.
Эпицентр
  • 05.06.26, 06:00
Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад
Семиэтажный дом над пограничной рекой, с уникальным видом на две крепости был достроен в марте 2025 года. Всего в доме 45 квартир, но куплены только 18, почти все – еще на этапе строительства. Официальный партнер застройщика по продажам Сергей Горлач отмечает, что этот специфический для Нарвы проект имеет свою целевую аудиторию – и, похоже, она исчерпана.
  • KM
Content Marketing
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.07.26, 12:31
Нераспределенная прибыль BLRT Grupp превысила полмиллиарда евро
2
Новости
  • 02.07.26, 14:42
Торговля в Финляндии набирает обороты: столь высоких показателей не было уже много лет
3
Новости
  • 02.07.26, 15:21
Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной
4
Новости
  • 02.07.26, 11:23
Сырная ферма сократила объемы и ушла из торговых сетей. «Мы не обязаны участвовать в этом, стиснув зубы»
5
Новости
  • 03.07.26, 13:18
Коммерческий регистр взялся за политиков. «Одни разговоры и оправдания»
6
Новости
  • 02.07.26, 14:22
Владелец Ramirent забрал крупные дивиденды

Последние новости

Новости
  • 04.07.26, 15:15
Редкоземельные металлы и постоянные магниты прибыли пока не принесли
Биржа
  • 04.07.26, 13:57
Два года анализа акции принесли главе Coop Pank доходность 800%
Новости
  • 04.07.26, 12:55
Mitt & Perlebach приступает к строительству новых домов в Ласнамяэ
Новости
  • 04.07.26, 12:29
Полуживые единороги бродят по Кремниевой долине: золотая эпоха стартапов подходит к концу
Биржа
  • 04.07.26, 11:40
Мастер недвижимости раскрыл принципы, которые превратили одну квартиру в девелоперский портфель
Новости
  • 04.07.26, 10:52
За год LaBocca выросла в ресторанную сеть и уже смотрит на зарубежные рынки
Биржа
  • 03.07.26, 18:58
Предсказавший финансовый кризис Майкл Бэрри поставил на падение Micron
Биржа
  • 03.07.26, 18:21
Инвестор в коммерческую недвижимость подчеркивает: аренду платит не локация, а арендатор

Сейчас в фокусе

Политик, депутат Рийгикогу Эстер Карузе (слева) ответила на вопрос, что может привлечь внимание при взгляде на ее компанию: «Вероятно, то, что годовой отчет не подан».
Новости
  • 03.07.26, 13:18
Коммерческий регистр взялся за политиков. «Одни разговоры и оправдания»
Можно ли снизить цену на продукты за счет уменьшения НСО?
Эпицентр
  • 03.07.26, 06:00
«Еда не должна быть роскошью». Нужно ли Эстонии снизить НСО на продукты питания?
Руководитель и крупный акционер BLRT Grupp Федор Берман в прошлом году избавился от неудобных миноритариев концерна, выкупив их акции за 22 млн евро. Под руководством Бермана, который продолжает политику невыплаты дивидендов, нераспределенная прибыль концерна превысила полмиллиарда евро.
Новости
  • 02.07.26, 12:31
Нераспределенная прибыль BLRT Grupp превысила полмиллиарда евро
Генеральный директор стартапа IQM Quantum Computers Ян Гетц гордится тем, что IQM стала первой европейской квантовой технологической компанией, акции которой торгуются на бирже США. «Быть первым всегда приятно, но в конечном счете важен долгосрочный успех».
Новости
  • 03.07.26, 10:30
Финский стартап с участием эстонского инженера вышел на биржу США
Цель не обязательно в том, чтобы обогнать широкие индексные фонды, отметил в комментарии Äripäev управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон.
Биржа
  • 02.07.26, 16:22
Девять лет индексным фондам: за это время ни один активный пенсионный фонд не догнал индекс
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.07.26, 15:21
Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной
Товарная железнодорожная станция в Нарве сейчас использует лишь небольшую часть пропускной способности.
Новости
  • 02.07.26, 06:00
«Государство сэкономит, а бизнесу плохо»: как закрытие РФ железнодорожных переходов границы повлияет на Эстонию?
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
Content Marketing
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026