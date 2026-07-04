Mitt & Perlebach приступает к строительству новых домов в Ласнамяэ

Совместное предприятие Hepsor AS и EfTEN Special Opportunities Fund – Hepsor SOF OÜ – привлекло у Coop Pank AS кредит в размере 12,7 млн евро для финансирования строительства трех новых жилых домов в квартале Паэвялья в таллиннском районе Ласнамяэ. Кредитный договор стороны подписали 1 июля.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Landen Kinnisvara реализует проект Mustjuure Linnakodud в сотрудничестве с архитекторами Projektibüroo OÜ, а строительные работы выполняет Mitt & Perlebach. Завершение строительства домов запланировано на конец 2026 года.
Главными точками притяжения квартала Лютера, который развивает компания Arco Vara, станут общественная городская площадь и зеленый парк. Архитектурное решение квартала разработали APEX Arhitektuuribüroo и Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur.
Семиэтажный дом над пограничной рекой, с уникальным видом на две крепости был достроен в марте 2025 года. Всего в доме 45 квартир, но куплены только 18, почти все – еще на этапе строительства. Официальный партнер застройщика по продажам Сергей Горлач отмечает, что этот специфический для Нарвы проект имеет свою целевую аудиторию – и, похоже, она исчерпана.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.