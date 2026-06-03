Назад Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад Семиэтажный дом над пограничной рекой, с уникальным видом на две крепости был достроен в марте 2025 года. Всего в доме 45 квартир, но куплены только 18, почти все – еще на этапе строительства. Официальный партнер застройщика по продажам Сергей Горлач отмечает, что этот специфический для Нарвы проект имеет свою целевую аудиторию – и, похоже, она исчерпана.

Об этом доме в Нарве знают все, говорит Горлач, поэтому все, кто хотел и мог купить здесь жилье, уже сделали это. «Теперь мы сидим и ждем, пока кто-то выиграет в лотерею или переедет в Нарву из другого города», – иронизирует маклер.

Кроме открыточного вида в здании есть уникальные для Нарвы квартиры. Самая большая – двухэтажная с сауной и с расположенной на крыше личной террасой. Ее стоимость – больше полумиллиона евро. Для жильцов квартир поменьше, которым недостаточно своих балконов, есть общая терраса на крыше – с южной стороны. У квартир на первом этаже есть свои выходы на улицу – на собственные огороженные участки земли, где можно, например, жарить шашлыки. Эти квартиры раскупили в первую очередь, рассказал Горлач – из пяти свободной остается только одна.

При этом практика показала, что для большинства достаточно обеспеченных нарвитян квартиры в новом доме не очень подходят: им здесь просто тесно. Только треть жителей новостройки – местные жители. Две трети – иногородние, в основном, предприниматели из Таллинна и Тарту, для которых это не первое и не единственное жилье. Для них, в отличие от нарвитян, такой формат квартир привычен и вполне подходит.

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Дом для большого города, построенный в маленьком

Дом проектировали еще до пандемии и до войны в Украине. Учитывая демографическую ситуацию в Нарве, он изначально задумывался в формате, больше подходящем для бизнесменов, – не только для местных, но и для тех, кто приезжает по делам с запада или с востока, а также для европейских предпринимателей, ведущих бизнес в России. Но за последние годы целевая аудитория сильно уменьшилась.

Чем больше город, тем меньше комнаты в новостройках, заметил Сергей Горлач. В большом городе предприниматель приходит домой поздно вечером, большую часть дня он проводит вне дома, а домашними делами вроде уборки занимается на выходных, объяснил Горлач. Такому человеку не нужны просторные комнаты. Тем более, если для него это не основное жилье.

«Один человек, который купил здесь двухкомнатную квартиру, – таллиннец, который пять лет жил в Нарве в отеле, – приводит пример маклер. – Он сказал: "Мне надоело! У меня все вещи в багажнике, я в понедельник уезжаю в Нарву, а в пятницу возвращаюсь к семье”. Поэтому он купил вторую квартиру здесь».

У нарвитян совсем другой образ жизни, рассказал Сергей Горлач: «Местные жители занимаются домашними делами в течение недели по вечерам, а выходные у них для похода в гости или еще куда-то. Они много времени проводят дома».

В самой большой двухуровневой квартире общей площадью 182 кв. м шесть комнат. При этом в спальне помещается только кровать и что-нибудь еще, но не огромный шкаф, в котором хранится «все нажитое непосильным трудом». По словам Горлача, зачастую первый вопрос, который возникает у потенциальных нарвских покупателей «где я буду хранить все свое добро?».

«Человек, который живет в трехкомнатной квартире, условно в 60 метров – у него там раньше были дети, а теперь с ним живут три кота. Он просто не понимает, как он переедет в этот дом – ему некуда будет сложить свои вещи, – объяснил Горлач и добавил. – Один клиент сказал мне, что ему для этого придется полностью изменить свою жизнь, пересмотреть все свои вещи и многое выбросить. Но это для него ценно».

Цена за квадратный метр в Нарве начинается от 300 евро в нереновированных хрущевках и доходит до 700-1000 евро для квартир с хорошим ремонтом в реновированных домах. В новостройке над Наровой на улице Раудсилла квадратный метр стоит около 3000 евро.

Нарвитянин, который может себе позволить жилье за такие деньги, в большинстве случаев предпочтет купить частный дом, говорит маклер, отмечая при этом, что дом с участком подразумевает другой стиль жизни и требует постоянного ухода.

Но покупатели квартир в новом доме в Нарве все же есть – по словам маклера, они скорее предпочитают минимализм.

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Две крепости, тишина, пение птиц и иногда – водопад

Среди жильцов нового дома наиболее известен Яан Тоотс – квартиру здесь он купил, когда стал мэром Нарвы. Для него это даже не второе жилье – у него есть недвижимость в Тарту, Таллинне и Испании.

Первым же покупателем стал владелец и руководитель нарвского завода электродвигателей Waldchnep Ааре Пихельгас

«У меня было два варианта, но этот – самый лучший, – ответил он на вопрос, почему переехал в новостройку. – Все новое, чистое, есть лифт. Посмотрите, какой здесь вид! Здесь тишина, и вечером здесь так поют птицы, что вы себе не представляете. Чего еще хотеть от жизни?»

На улице Раудсилла действительно много зелени, а с северной и восточной стороны от нового дома – река, пляжная и прогулочная зона. До этого Пихельгас жил на улице Пушкина. Там, отметил он, а, тем более, где-нибудь на Кангеласте, где постоянно шумят машины, такой тишины не бывает.

При этом у Пихельгаса есть хутор в Западной Эстонии, где он проводит свободные дни. Но и после рабочего дня директору завода хочется слышать пение птиц.

О проблеме хранения множества вещей он высказался радикально: «У меня на улице Пушкина квартира была в два раза больше, чем эта. Но для меня одного хватает. Все, что нужно, – у меня с собой в чемодане, личных вещей не бывает. Личные вещи надо выкинуть».

Одна из первых покупательниц квартир в новом доме Анастасия Лоомус живет здесь уже год. Она тоже отмечает природу вокруг, а также – гидроэлектростанцию на Нарове. Когда Нарвское водохранилище переполняется, на ГЭС открывают шлюзы, и можно наблюдать мощный водопад.

«Здесь хорошо отдыхается, – рассказала Анастасия. – Воздух вообще прекрасный, всегда очень приятно пахнет. А сейчас все распускается, так что даже в Усть-Нарве не пахнет так, как здесь. Вид – вообще обалдеть! Выходишь из дома – здесь у тебя река, здесь – водопад. Особенно часто водопад появляется зимой, и его не слышно, вообще гидроэлектростанцию не так слышно, как многие говорят».

Еще одно преимущество, которое радует Анастасию – центральная система отопления и охлаждения, благодаря которой дома не бывает ни жарко летом, ни холодно в межсезонье, как в старых квартирах Нарвы.