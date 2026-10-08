Puumarket поглощает местного конкурента и нацеливается на зарубежные рынки. «У бизнес-партнера появились новые интересы»
Продавец древесины и строительных материалов Puumarket покупает принадлежащего эстонским владельцам конкурента eHomer OÜ, который в большей степени специализируется на цифровых продажах и электронной коммерции.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.