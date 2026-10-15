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К судье во второй раз попало дело руководителя, выводившего деньги из КСО: “Возможно, сделаю копипейст”

Судья Харьюского уездного суда Антс Майленд может вновь принять такое же решение, какое он вынес уже в прошлом году.
Глава Eesti Arengu HLÜ Максим Сорокин оказался в ситуации конфликта интересов, когда переводил деньги из неплатежеспособного товарищества связанным с ним фирмам.
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