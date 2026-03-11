Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Кредитно-сберегательное общество Eesti Areng, обанкротившееся уже почти четыре года назад, подало иск против своего аудитора и требует от него 2 миллиона евро. Еще 1 миллион товарищество хочет взыскать с членов совета.
Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
Foto: Liis Treimann
Деятельность Eesti Areng проверяла Lahendused Pluss KV, за которой стоит Алексей Киселев. Его имя связано сразу с несколькими проблемными товариществами: Erial, Intust, Eesti Areng и Unioneed. Кроме того, надзор за аудиторами в последние годы последовательно выявлял нарушения в работе компании Киселева.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Банкротный управляющий Мартин Крупп обеспокоен тем, что вкладчики пресловутого кредитно-сберегательного общества Eesti Areng становятся нынче предметом насмешек. Ничего смешного здесь нет, уверен Крупп: деньги простых людей привлекаются учреждениями, над которыми не властны ни сами вкладчики, ни государство.
На первом собрании кредиторов кредитно-сберегательного общества Eesti Areng, завершившего свою деятельность катастрофой и задолжавшего вкладчикам 18 миллионов, звучало много вопросов – нуждающиеся в деньгах вкладчики оказались лицом к лицу с незнакомым юридическим миром.
Долг кредитно-сберегательного общества Eesti Areng перед вкладчиками составляет 17 млн евро. Руководитель организации Максим Сорокин, который сейчас находится под следствием по уголовному делу, утверждает, что не знает, где взять эти деньги.
Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?