  • OMX Baltic0,69%311,56
  • OMX Riga0,35%901,66
  • OMX Tallinn0,17%2 077,45
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,21%6 781,48
  • DOW 30−0,07%47 706,51
  • Nasdaq 0,01%22 697,1
  • FTSE 100−0,55%10 355,49
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,3
  11.03.26, 08:25

Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро

Кредитно-сберегательное общество Eesti Areng, обанкротившееся уже почти четыре года назад, подало иск против своего аудитора и требует от него 2 миллиона евро. Еще 1 миллион товарищество хочет взыскать с членов совета.
Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
  • Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
  • Foto: Liis Treimann
Деятельность Eesti Areng проверяла Lahendused Pluss KV, за которой стоит Алексей Киселев. Его имя связано сразу с несколькими проблемными товариществами: Erial, Intust, Eesti Areng и Unioneed. Кроме того, надзор за аудиторами в последние годы последовательно выявлял нарушения в работе компании Киселева.
Эпицентр
  • 20.10.22, 16:09
Очень странные дела: фирма главы Eesti Areng требовала денег с банкротного управляющего
Банкротный управляющий Мартин Крупп обеспокоен тем, что вкладчики пресловутого кредитно-сберегательного общества Eesti Areng становятся нынче предметом насмешек. Ничего смешного здесь нет, уверен Крупп: деньги простых людей привлекаются учреждениями, над которыми не властны ни сами вкладчики, ни государство.
Эпицентр
  • 20.10.22, 06:00
Успешный врач вложил в кредитно-сберегательное общество 200 000 евро. Он потерял все деньги и свою жизнь
Георг* больше не дышал. Незадолго до этого жена Анна оставила его за работой, а сама пошла спать. Внезапно из рабочего кабинета донесся громкий шлепок. Тело мужа лежало на полу.
Новости
  • 18.10.22, 09:01
Члены кредитно-сберегательного общества, задолжавшего миллионы евро: что это за законы такие?
На первом собрании кредиторов кредитно-сберегательного общества Eesti Areng, завершившего свою деятельность катастрофой и задолжавшего вкладчикам 18 миллионов, звучало много вопросов – нуждающиеся в деньгах вкладчики оказались лицом к лицу с незнакомым юридическим миром.
Новости
  • 20.07.22, 17:52
Прокуратура: Eesti Areng – это пирамида
Долг кредитно-сберегательного общества Eesti Areng перед вкладчиками составляет 17 млн евро. Руководитель организации Максим Сорокин, который сейчас находится под следствием по уголовному делу, утверждает, что не знает, где взять эти деньги.
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?
Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?

1
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
2
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
3
Новости
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
4
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
5
Новости
  • 10.03.26, 06:00
Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?»
6
Новости
  • 10.03.26, 08:15
«А можно в рассрочку?» В соцсетях ищут рискованные сделки с недвижимостью

Инвестор Тоомас
  • 11.03.26, 13:06
Инвестор Тоомас: старые грабли Балтийской биржи в действии
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
Новости
  • 11.03.26, 12:03
Правящая коалиция в Нарве лишилась большинства. «Смена власти – лишь вопрос времени»
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?
Биржа
  • 11.03.26, 11:43
Amazon намерен привлечь с рынка облигаций более 37 млрд долларов
Новости
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Подсказка
  • 11.03.26, 09:57
Три вопроса, которые стоит задать себе перед покупкой жилья
Новости
  • 11.03.26, 09:50
Кальюлайд назвал большой ошибкой критику MAGA со стороны Михала

Успешные предпринимательницы и начальницы обсудили, каково это – строить бизнес, когда ты женщина.
Новости
  • 10.03.26, 06:00
Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?»
Инвестор в недвижимость и маклер Биргит Труус помогала оказавшимся в трудном положении матерям-одиночкам и семьям в сельской местности, продавая им квартиры из своего портфеля в рассрочку. Однако как маклер своим клиентам она скорее не рекомендует продавать жилье на таких условиях.
Новости
  • 10.03.26, 08:15
«А можно в рассрочку?» В соцсетях ищут рискованные сделки с недвижимостью
Справа – член правления Veskimöldre Äripark Тынис Кууск, слева – его защитник Каролийна Кыргесаар. Спиной стоит защитник второго члена правления Тойво Вийлуп.
Новости
  • 10.03.26, 10:52
Банкротный спор бизнес-партнеров: суд вернул к жизни компанию недвижимости
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Бывшие совладельцы Estonia Farmid Яанус Марранди (слева) и Айн Ааса сразу после продажи агрохолдинга начали размещать средства на рынке недвижимости и в акциях.
Новости
  • 10.03.26, 16:18
Владельцы Estonia Farmid инвестировали заработанные миллионы в недвижимость и акции
Адвокат Кюллике Намм (слева) на первом заседании заявила, что, поскольку прокуратура прекратила первоначальное производство из-за отсутствия состава преступления, рассматриваемой сейчас в суде подделки счета совершено не было. Прокуратура обвиняет Кристийну Кирсель (в центре) и Райнера Милтопа (справа) в подделке счета в размере 11 760 евро за световую инсталляцию, который оплатило таллиннское городское учреждение.
Новости
  • 09.03.26, 18:12
Предприниматель, со скандалом покинувший партию «Ээсти 200», предстал перед судом вместе с сожительницей
Николай Дегтяренко.
Mнения
  • 10.03.26, 08:46
Николай Дегтяренко: почему Эстония должна остаться в Дубае?
Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

