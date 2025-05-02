Деловые ведомости
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  • 02.05.25, 08:48

Бывший руководитель Eesti Areng, оставившего вкладчиков без денег, ищет компромисс

Бывший руководитель обанкротившегося кредитно-сберегательного общества Eesti Areng Максим Сорокин пытается стряхнуть с себя обременительные судебные процессы и уголовное дело и предложил банкротному управляющему Eesti Areng компромисс.
Возглавлявший скандальное КСО Максим Сорокин много лет старался оставаться на заднем плане.
  • Возглавлявший скандальное КСО Максим Сорокин много лет старался оставаться на заднем плане.
  • Foto: Andras Kralla
«Предложенного компромисса недостаточно», — отвечает на это банкротный управляющий Eesti Areng Мартин Крупп.
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