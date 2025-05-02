Бывший руководитель Eesti Areng, оставившего вкладчиков без денег, ищет компромисс
Бывший руководитель обанкротившегося кредитно-сберегательного общества Eesti Areng Максим Сорокин пытается стряхнуть с себя обременительные судебные процессы и уголовное дело и предложил банкротному управляющему Eesti Areng компромисс.
Несмотря на обращение банкротного управляющего, коммерческий регистр принудительно ликвидировал фирму, задолжавшую Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, теперь управляющий вынужден тратить время и деньги, чтобы восстановить компанию через суд.
Долг кредитно-сберегательного общества Eesti Areng перед вкладчиками составляет 17 млн евро. Руководитель организации Максим Сорокин, который сейчас находится под следствием по уголовному делу, утверждает, что не знает, где взять эти деньги.
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.