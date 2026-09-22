Бывший руководитель обанкротившегося КСО впервые за четыре года нарушил молчание. «У меня этих денег нет»

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Кредитно-сберегательное товарищество Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu проводит активную рекламную кампанию, привлекая вклады под 12% годовых. Однако, чтобы получить такой «вкусный» процент, клиент должен согласиться с договором, часть пунктов которого, по мнению некоторых юристов, незаконны. Фактически, подобные договоры позволяют члену правления КСО Максиму Сорокину распоряжаться деньгами вкладчиков по собственному усмотрению и использовать общество как «кошелёк» для своих инвестиционных проектов.