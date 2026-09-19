Трамп подписал закон Грэма об «адских санкциях» против России

Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон о расширении санкций против России. Документ также предусматривает дополнительные пошлины и запреты в отношении РФ и продлевает действие санкций против Ирана.
Подписанный законопроект, названный в честь сенатора Линдси Грэма, предусматривает усиление экономического давления на Россию. Он позволяет президенту США вводить 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пяти стран, помогающих РФ обходить энергетические санкции. При этом в документе закреплены исключения для стран, которые получают из России менее 15% потребляемого природного газа и предпринимают шаги по сокращению этого импорта.
Законопроект также предусматривает санкции против российских чиновников, банков, бизнесменов и «теневого флота». В нем же упомянуты американские санкции в отношении Ирана, их действие продлевается до 2031 года
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за подписание закона, назвав его «сверхважным».
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«Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил о том, как важно не ослаблять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру», – написал
Зеленский.
По словам украинского президента, давление необходимо усиливать в том числе на страны, которые покупают российскую нефть, предоставляют России финансовые услуги и продолжают сотрудничество с российскими компаниями, связанными с Владимиром Путиным и войной.
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