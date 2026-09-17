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Палата представителей США одобрила новые «адские санкции» против России

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях против России. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против – 159.
Законопроект был назван в честь сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля. Более года он добивался поддержки этой инициативы.
  • Законопроект был назван в честь сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля. Более года он добивался поддержки этой инициативы.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Как сообщает CNN, инициативу поддержала в том числе значительная часть представителей Демократической партии. Одним из главных сторонников законопроекта был сенатор-республиканец Линдси Грэм, активно продвигавший его в течение последнего года своей жизни.
В начале августа документ, получивший в американских СМИ неофициальное название «законопроект об адских санкциях», одобрил Сенат, пишет Meduza. Теперь для вступления в силу его должен подписать президент США Дональд Трамп.
Законопроект предоставляет президенту полномочия ввести пошлины в размере 100% в отношении пяти стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретные государства в документе не названы, однако среди основных импортеров российских энергоносителей – Индия и Китай.
После голосования в Палате представителей правительство Индии заявило о готовности принять необходимые меры для защиты торговых и экономических интересов страны. Нью-Дели также подчеркнул, что продолжит обеспечивать энергетическую безопасность, в том числе за счет диверсификации источников поставок.
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