Палата представителей США одобрила новые «адские санкции» против России

Как сообщает CNN, инициативу поддержала в том числе значительная часть представителей Демократической партии. Одним из главных сторонников законопроекта был сенатор-республиканец Линдси Грэм, активно продвигавший его в течение последнего года своей жизни.
В начале августа документ, получивший в американских СМИ неофициальное название «законопроект об адских санкциях», одобрил Сенат, пишет Meduza
. Теперь для вступления в силу его должен подписать президент США Дональд Трамп.
Законопроект предоставляет президенту полномочия ввести пошлины в размере 100% в отношении пяти стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретные государства в документе не названы, однако среди основных импортеров российских энергоносителей – Индия и Китай.