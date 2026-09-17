Назад Палата представителей США одобрила новые «адские санкции» против России Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях против России. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против – 159.

Как сообщает CNN, инициативу поддержала в том числе значительная часть представителей Демократической партии. Одним из главных сторонников законопроекта был сенатор-республиканец Линдси Грэм, активно продвигавший его в течение последнего года своей жизни.

В начале августа документ, получивший в американских СМИ неофициальное название «законопроект об адских санкциях», одобрил Сенат, пишет Meduza . Теперь для вступления в силу его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Законопроект предоставляет президенту полномочия ввести пошлины в размере 100% в отношении пяти стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретные государства в документе не названы, однако среди основных импортеров российских энергоносителей – Индия и Китай.