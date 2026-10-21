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ЕС готовит новые меры экономии электроэнергии

Согласно документу, с которым ознакомилось издание Euronews, правительства стран ЕС могут попросить домохозяйства и предприятия дополнительно сократить потребление энергии, если война на Ближнем Востоке продолжит разгонять цены нефти и газа.
В случае сильных морозов этой зимой страны могут столкнуться с дефицитом в 12-15%.
  • В случае сильных морозов этой зимой страны могут столкнуться с дефицитом в 12-15%.
  • Foto: Unsplash
Министры энергетики обсудят возможные общеевропейские меры по сокращению потребления на встрече 29 октября, поскольку растут опасения, что перебои в поставках через Ормузский пролив могут продолжаться в течение нескольких месяцев.
Предложение о рассмотрении вопроса о сокращении спроса поступило от Ирландии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС и возглавляет переговоры между государствами-членами.
Европа уже сократила общее потребление газа на 20%, делать это пришлось экстренно во время энергетического кризиса. «Одним из главных факторов этих изменений стал быстрый рост возобновляемых источников энергии», – как отмечал Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).
С 2027 года ЕС намерен полностью отказаться от закупок российского газа. В январе 2026 года Совет ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.
В случае сильных морозов этой зимой страны могут столкнуться с дефицитом газа в 12-15%, предупредили недавно операторы газотранспортной системы. По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 20 октября уровень заполнения хранилищ составляет 75%, что на эту дату довольно мало – это самый низкий показатель с 2011 года. В Латвии хранилище Инчукалнс, из которого берет газ Эстония, заполнено менее чем наполовину.
В документе Совета не предлагаются конкретные меры по сокращению потребления энергии.
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