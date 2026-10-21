Назад ЕС готовит новые меры экономии электроэнергии Согласно документу, с которым ознакомилось издание Euronews, правительства стран ЕС могут попросить домохозяйства и предприятия дополнительно сократить потребление энергии, если война на Ближнем Востоке продолжит разгонять цены нефти и газа.

Министры энергетики обсудят возможные общеевропейские меры по сокращению потребления на встрече 29 октября, поскольку растут опасения, что перебои в поставках через Ормузский пролив могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

Предложение о рассмотрении вопроса о сокращении спроса поступило от Ирландии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС и возглавляет переговоры между государствами-членами.

Европа уже сократила общее потребление газа на 20%, делать это пришлось экстренно во время энергетического кризиса. «Одним из главных факторов этих изменений стал быстрый рост возобновляемых источников энергии», – как отмечал Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).