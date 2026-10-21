ЕС готовит новые меры экономии электроэнергии

С 2027 года ЕС намерен полностью отказаться от закупок российского газа. В январе 2026 года Совет ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.
В случае сильных морозов этой зимой страны могут столкнуться с дефицитом газа в 12-15%, предупредили недавно операторы газотранспортной системы. По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 20 октября уровень заполнения хранилищ составляет
75%, что на эту дату довольно мало – это самый низкий показатель с 2011 года. В Латвии хранилище Инчукалнс, из которого берет газ Эстония, заполнено менее чем наполовину.
В документе Совета не предлагаются конкретные меры по сокращению потребления энергии.