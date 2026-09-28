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Новый глава Enefit предупреждает о трудной зиме. «Нам нужно еще больше генерирующих мощностей»

По словам Геррита Мяэсалу, возглавившего Enefit в начале лета, предстоящая зима вновь принесет высокие цены на электроэнергию.
Руководитель Enefit Геррит Мяэсалу.
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