Новый глава Enefit предупреждает о трудной зиме. «Нам нужно еще больше генерирующих мощностей»

Предстоящей зимой цены на электроэнергию в Эстонии могут резко колебаться из-за дорогого природного газа, неопределенности с поставками СПГ и низкого уровня воды в гидрорезервуарах Северных стран, считают опрошенные ERR эксперты.
Несмотря на настроения в обществе и вызывающие ужас заголовки в прессе, электричество в Эстонии сегодня недорогое. Это подтверждает статистика, пишет руководитель энергетической компании Ignitis Eesti Тимo Татар.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.